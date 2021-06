"L'Europa a portata di mano": workshop a Racconigi

Si chiude il prossimo 19 giugno 2021, il progetto Crossing Europe – Progettare per la nostra Europa. Il corso specialistico di formazione in europrogettazione per amministratori locali termina le attività con un workshop finale presso la SOMS di via Carlo Costa 23, a Racconigi alle ore 11:00.

La mattinata, oltre ad ospitare l’annuale assemblea dei soci di Terre dei Savoia, sarà l’occasione per presentare il corso, e l’e-book che raccoglie i lavori di questi mesi di lezioni, i risultati ottenuti e, non da ultimo, per la consegna degli attestati ai partecipanti.

“Un ottimo risultato che ha rappresentato un aiuto concreto a beneficio di dodici comuni del territorio - dice il Sindaco di Racconigi Valerio Oderda – sono state 40 ore intense, che hanno occupato gli scorsi mesi con lezioni online e in presenza; gli amministratori locali e i piccoli comuni hanno avuto modo di studiare a fondo la documentazione tecnica e i bandi, i dossier di candidatura e i casi di successo: l’europrogettazione è un mondo complesso e questo è stato solo un primo passo per avvicinarsi alla materia, ma il riscontro è stato decisamente positivo.”





Capofila il Comune di Racconigi, Crossing Europe è stato sostenuto da Regione Piemonte - Direzione Sanità e Welfare - Settore Politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche giovanili.