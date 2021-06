A Niella Tanaro il campo sperimentale per ammirare i fiori di Nigella (FOTO E VIDEO)

Tanti gli enti e le persone che hanno partecipato alla creazione del progetto: il comune, il CSV di Cuneo, l'Associazione Fondiaria Monregalese, il Comizio Agrario di Mondovì, il Giardino Botanico Rea, La Pro Niella Tanaro, tantissimi volontari e la famiglia Garra, proprietaria del terreno su cui è nato il campo sperimentale. Per l'inaugurazione di oggi hanno raggiunto Niella anche il consigliere regionale Paolo Bongioanni e il consigliere ATL Cuneese Roccò Pulitanò.

Per suggellare il legame del paese con la filiera dell'arte bianca e tutelare i fiori simbolo del comune ieri è stato inaugurato un nuovo progetto: il campo sperimentale dedicato ai fiori di Nigella.

"Un'iniziativa corale, resa possibile grazie all'aiuto di tantissime persone" - spiega il presidente dell'Associazione Nigella, Mauro Benedetto - "Dopo tanti anni siamo riusciti a riportare la Nigella e il Gittaione in paese e speriamo niellesi e visitatori possano venire a visitare il campo e godere delle bellezza di questi fiori".

"I visitatori potranno osservare tre tipi di Nigella" - ha evidenziato il presidente della Pro Niella Tanaro, Emanuele Rovella - "che è il nome che si riferisce ai fiori di campo o messicole, cioè quelli che troviamo in mezzo alle colture. In particolare qui si possono osservare il Gittaione, la Nigella Sativa e la Nigella Damascena".

"Un progetto che è parte di un grande puzzle che stiamo costruendo tutti insieme, dedicato alla filiera del pane" - ha commentato il sindaco Gianmario Mina - "E' bello vedere che la tradizione del paese venga valorizzata con iniziative come questa. Speriamo che nei prossimi anni ci sia la possibilità di aumentare anche il numero di fiori coltivati".

LA VISITA

Il campo sperimentale si trova in località Roà Soprana, è accessibile individualmente ed è provvisto di un'area parcheggio. Non vi sono orari perché il campo è sempre aperto. Per la visita vi consigliamo di munirvi di macchina fotografica!