I migliori programmi di editing video online

Sono finiti i giorni in cui avresti potuto fare a meno di utilizzare solo moduli di marketing tradizionali per la tua attività. A causa dell'aumento di piattaforme come YouTube, Instagram e TikTok, è diventato fondamentale utilizzare il marketing video per elevare la tua strategia di marketing. È il 2021 e il video marketing è una tendenza che non puoi permetterti di evitare.

Non solo aiuta con l'immagine del tuo marchio, ma aiuta anche a incrementare le vendite. Sebbene a ogni marchio piaccia che i propri lettori interagiscano con il proprio marchio attraverso i blog, ciò non accade spesso. Nella maggior parte dei casi, gli utenti preferiscono guardare un breve video che trasmette lo stesso messaggio.

E poiché sempre più marchi optano per il marketing video, c'è un'ondata di strumenti di editing video in fase di sviluppo e commercializzazione. I marchi affermati sul mercato hanno utilizzato seriamente questi programmi per fornire ai clienti contenuti di qualità.

Quindi, se non stai sfruttando il marketing video, ora è il momento migliore che mai. Continua a leggere per conoscere i migliori programmi disponibili per modificare i video. Entriamo e scopriamo il miglior Video Maker online.

6 migliori programmi di editing video online

1. InVideo

InVideo è un programma di editing video basato sul web che può essere utilizzato sia su Windows che su Mac. Ciò che distingue questo programma dagli altri è che è completamente ospitato sul cloud. Quindi assicura che tutte le tue modifiche vengano salvate e non perdi i tuoi progressi.

InVideo può essere utilizzato su qualsiasi browser. Tuttavia, è ideale utilizzare Google Chrome poiché il programma è ottimizzato per questo. Questo programma di editing video è adatto sia ai principianti che ai professionisti. Chiunque può creare e modificare video dall'aspetto professionale entro 10 minuti.

A differenza della maggior parte degli altri programmi di editing video, InVideo elimina la necessità di una vasta esperienza. Ti consente di modificare i video in editor super semplici e intuitivi invece di fantasiosi software di editing video. Questo ti fa anche risparmiare tempo.

Inoltre, ci sono molti pratici tutorial da seguire per gli utenti. InVideo offre oltre 2000 modelli che aiutano a ravvivare le tue creazioni. È eccessivamente abbordabile. Offre un piano gratuito che ti consente di esportare fino a 60 video al mese con la filigrana dell'app.

2. WeVideo

Un altro programma di editing video che sia i principianti che i professionisti possono usare facilmente è WeVideo. Consente a più persone di lavorare contemporaneamente sullo stesso progetto. Inoltre, puoi scegliere tra oltre 1 milione di supporti stock, inclusi brani musicali, immagini e video.

Molti utenti hanno optato per WeVideo in passato per la sua assoluta semplicità d'uso. Usando questo programma di editing video, puoi modificare i video su qualsiasi dispositivo di tua scelta. Da Chromebook, Mac, Windows, a uno smartphone, tutto funziona. Come InVideo, anche questo programma offre flessibilità basata su cloud.

3. Video Toolbox

Sin dal suo inizio, Video Toolbox rimane un programma di editing video molto amato e ampiamente utilizzato tra gli editori. Oltre all'editing video, Video Toolbox aiuta anche ad analizzare diversi aspetti come bit rate, codec, frame rate e risoluzione.

Questo programma è in grado di elaborare file video fino a 1500 MB e ti consente di aggiungere sottotitoli incorporati ai tuoi video. Vanta anche funzionalità come Advanced File Manager che rendono facile per gli utenti caricare i propri file e visualizzare in anteprima i video come sequenza di miniature. Puoi anche utilizzare questo strumento per convertire il formato esistente del tuo video in un altro formato.

4. Lumen5

Questo programma di editing video è molto amato dalla comunità dei social media. Molti marchi utilizzano Lumen5 per modificare video per il marketing sui social media in quanto ti consente di creare promozioni sui social media divertenti e appariscenti con molta facilità.

Il programma si propone come uno strumento che trasforma i blog in promozioni sociali. E sta guadagnando terreno perché molte aziende stanno cercando di fare proprio questo. Grazie alla sua interfaccia drag and drop, chiunque può modificare i video con facilità.

La tecnologia basata sull'intelligenza artificiale di Lumen5 ti aiuta a creare lo storyboard delle tue idee e a trovare immagini e musica che migliorano il messaggio del tuo marchio.

5. Magisto

Un altro popolare programma di editing video che può fare miracoli per il tuo marchio è Magisto. Con un'interfaccia molto intuitiva, questo programma è estremamente facile da usare. Poiché molti marchi stanno entrando nel gioco del video marketing, stanno cercando di creare video in un breve lasso di tempo.

Magisto non si aspetta che tu conosca alcun prerequisito per l'editing video. È disponibile su Android e IOS, il che significa che puoi scaricarlo facilmente sul tuo telefono cellulare o desktop. Proprio come le app sopra menzionate, Magisto è anche una piattaforma basata su cloud. Puoi goderti stili di modifica esclusivi e colori e caratteri personalizzabili su questo programma.

6. Kaltura

Kaltura è stato uno dei primi programmi di editing video open source ad esistere. È considerato affidabile dagli editori di varie nicchie. Il programma è dotato di un'interfaccia facile da usare e fornisce soluzioni supportate dalla comunità open source.

Molte organizzazioni utilizzano Kaltura per l'editing di video, dalle aziende agli istituti di istruzione, grazie alla sua rapida esperienza utente.

Conclusione Il

video marketing ti consente di catturare l'attenzione dell'utente in pochi secondi. Tuttavia, non è affatto un compito facile. Devi creare e modificare video in un modo che si colleghi istantaneamente al tuo pubblico di destinazione. E per questo, hai bisogno di un programma di editing video potente e facile da usare.

La buona notizia è che ci sono tonnellate di editor video sul mercato tra cui scegliere oggi. Puoi confrontare quelli sopra menzionati e scegliere quello più adatto alle tue esigenze. InVideo è un'opzione importante se stai cercando di creare contenuti di qualità con molta facilità. È anche conveniente.

Ma dove si distingue dagli altri programmi di editing video è una vasta esperienza. Con un'intelligenza artificiale intuitiva e un'interfaccia intuitiva, creare e modificare video diventa un gioco da ragazzi con questo programma.

Quindi, invece di spendere soldi per assumere un team di editing video interno o investire in un costoso piano software di editing video, lascia che InVideo gestisca tutti i tuoi problemi relativi ai video.