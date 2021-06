Handbike: A Fossano il 15^ Memorial Serena [FOTO]

Oggi, 13 giugno, si è tenuto nel centro della città di Fossano il 15^ Memorial Serena, trofeo dedicato alle handbike aperto a varie categorie paralimpiche. L’evento si è svolto questa mattina, in una lunga gara di oltre un’ora sotto il sole cocente che caratterizza questo weekend.

Le categorie vanno dalla H1 (grave disabilità intellettiva) alla H5 (amputati), in base al tipo di disabilità, sia maschile che femminile, oltre a una categoria Open per normodotati. La manifestazione ha riscosso l’interesse di molti cittadini fossanesi, affascinati da questa branca del ciclismo.

La gara si è disputata lungo l’intero centro della città, con traguardo in via Roma all’altezza del Duomo. Le decine di paraciclisi presenti si sono sfidati su 7 giri totali, che hanno portato la corsa oltre l’ora di durata. Stremati gli atleti al traguardo, in quella che è la giornata più calda di questo assaggio d’estate. Organizzatore dell’evento la Onlus P.a.s.s.o. Cuneo, associazione polisportiva nata nel 1996.