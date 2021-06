Ciclismo Femminile Allieve: Cronoscalata di Verona Lugo-Cerro, Irene Cagnazzo della ASD Alba Bra Langhe Roero è quinta

Irene Cagnazzo, in forza alla ASD Alba Bra Langhe Roero, continua a dimostrare qualità non indifferenti e, in questa occasione, si regala uno splendido quinto posto in una cronoscalata veramente dura.

7 km di ascesa, con un tratto finale 'infernale'. Presenti tutte le migliori atlete italiane, a conferma che Irene rientra, a pieno titolo, fra le migliori assolute.

Da segnalare un piccolo episodio di difficoltà dovuto ai vari sorpassi: Irene è rimasta bloccata fra alcune ammiraglie che seguivano le atlete partite in precedenza. In ultimo, buon ottavo posto dell'albese Giorgia Porro