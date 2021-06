Tutto pronto per la Granfondo La Via del Sale: partenza il 20 giugno

Manca poco alla Granfondo La Via del Sale che si correrà il 20 giugno a Limone Piemonte, terza prova della Marathon Bike Cup e prova del PRESTIGIO 2021 MTB MAGAZINE!! Da pochi giorni è arrivata l’attesa notizia del rinnovo del prestigio unito alla conferma della presenza della redazione MTB Magazine alla granfondo di Limone!



Un segnale forte di fiducia per quest’edizione che ha dovuto affrontare, oltre ai problemi legati al covid, quelli gravissimi legati all’ alluvione che ha colpito il territorio ad ottobre scorso.



Tra il 2 e il 3 ottobre 2020 Limone è stata colpita da una violenta alluvione che ha recato danni alla maggior parte del territorio sciogliendo letteralmente le montagne, e con esse, parte del tracciato della granfondo. Inizialmente il percorso era stato accorciato a 38 chilometri, ma grazie ad un lavoro immane dei volontari e l’impiego di importanti mezzi siamo riusciti a ripristinare il percorso della granfondo portandolo agli originali 45 km, se si esclude la parte finale. Parte del ricavato dell’edizione sarà utilizzato per continuare il ripristino dei sentieri di Limone dedicati alla mtb, per massimizzare gli sforzi il pacco gara sarà simbolico e conterrà prodotti locali ed integratori.



Nel rispetto delle normative anti-covid vi segnaliamo che: E’ preferibile che le iscrizioni e i pagamenti avvengano on line entro venerdì 18 giugno al prezzo agevolato di 30 €. Il sabato e la domenica in loco segnaliamo che la quota salirà a 50 €.



I ristori saranno composti solo da acqua, bibite e pochi alimenti monodose. Si consiglia di essere autonomi. Gli involucri andranno gettati negli appositi scatoloni posti a circa 100 metri dai punti ristoro. In sostituzione al pastaparty sono state istituite favorevoli convenzioni con i ristoranti.



- PERCORSI

Granfondo: La partenza è prevista sempre da piazza San Sebastiano, ma si partirà in senso di marcia opposto rispetto al solito. Varia la prima parte della salita che si riallaccia dopo alcuni chilometri al percorso già conosciuto. Variato anche l’arrivo che sarà a Piazzale del Sole. Anche qui cambiano gli ultimi chilometri del rientro. Aperto anche alle e-mtb



Mediofondo: il percorso è invariato rispetto agli scorsi anni, confermata la partenza da quota 1400.



- PROVA PERCORSO

E’ stato possibile valutare i danni solo allo scioglimento della neve che, a beffa, ha insistito a scendere fino ad inizio maggio. E’ stato svolto un importante lavoro di ripristino dei sentieri che ha comportato importanti movimentazioni di terreno che resta in attesa di assestamento e compattazione nei prossimi giorni.



Questo rende il percorso non completamente transitabile per la prova. In particolare si segnalano zone molli e difficilmente impraticabili a monte del lago Terrasole.