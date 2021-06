Peveragno: nuova vita alla meridiana "con la Sola" dell'Antica Formaggeria Carletti

Una "contrada dei sapori" a Peveragno, individuata da un murales realizzato dall'artista - ben conosciuto in paese - Gianni Renaudi.

I murales sono stati recentemente tracciati sulle pareti dell'Antica Formaggeria Carletti, all'angolo tra via Giorgio Giorgis e Vicolo della Chiesa. Contestualmente, Renaudi ha ritracciato anche la celebre meridiana dell'esercizio commerciale.

"La meridiana c'è già da anni ma la forma di formaggio Sola in cemento, che funge da contrappeso per il cavo d'acciaio, è una particolarità - spiega Renaudi - . Il motto, invece di essere il classico "sine sole sileo" è trasformato in "sine sola sileo", ovvero "senza Sola non mi attivo", alludendo al fatto che senza il curioso contrappeso il cavo d'acciaio si affloscia e la meridiana non segna più il tempo".

Nel dipinto, proprio sopra la meridiana, si trova rappresentata la chiesa di frazione Pradeboni. Circa 20 anni fa, già Renaudi aveva realizzato la prima versione della stessa meridiana.