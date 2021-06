Due eventi on line per conoscere le erbe officinali e il mondo del frumento

La dott.ssa Marzia Milano organizza domenica 20 giugno 2021 dalle ore 9,30 presso la piattaforma sperimentale del Comizio Agrario all’interno del parco del Castello di Rocca de’ Baldi una mattinata dedicata alle erbe officinali più diffuse nel nostro territorio. Camminando tra le aiuole di piante medicinali in fiore si scopriranno le loro proprietà erboristiche. Per partecipare telefonare al 370.3702076 oppure scrivere a marziamilano2@gmail.com

Lunedì 21 giugno 2021 alle ore 20,30 il Comizio Agrario, in collaborazione con l’agriforno Rosso Gentile e la libreria Banco, presenta online, il libro “I frumenti” scritto dall’agronoma Oriana Porfili, una dei maggiori esperti italiani di cereali.

Dalla IV di copertina: «Il libro introduce alla conoscenza dei frumenti, attraverso l’osservazione delle loro caratteristiche di forma e delle fasi colturali che ne accompagnano lo sviluppo. Contiene l’elenco e la descrizione sommaria di oltre 400 nomi (e sinonimi) di varietà di grano tenero e duro coltivate in Italia tra la fine del XIX secolo e la metà del XX».

Un libro quindi per conoscere le diverse varietà di frumento e per comprendere in modo importante la “nuova” realtà dei grani antichi.

L’Evento gratuito è trasmesso ONLINE su piattaforma Zoom; occorre prenotarsi al fine di ricevere il link per partecipare.

Per info e iscrizione: Comizio Agrario, Piazza Ellero n. 45 - 12084 Mondovì

E-mail: comizioagrario1867@gmail.com

Tel. 0174 42114 (orario uffici: martedì, giovedì e sabato dalle ore 9 alle 12).