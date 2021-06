A Moretta, nuova illuminazione in via Roma

Nuova illuminazione in via Roma. Sono stati portati a termine nelle scorse settimane i lavori di riqualificazione dell’illuminazione pubblica nel tratto di fronte alla scuola primaria, tra via Pollano e via Craveri.

I lavori, affidati dal Comune, sono stati eseguiti da Enel Sole, proprietaria dell’impianto. Rimossi i vecchi pali in cemento e le “tesate”, il nuovo impianto, a led, è formato da dodici nuovi pali in metallo. Non si tratta dell’unico intervento in via Roma: nei mesi scorsi l’amministrazione ha provveduto anche al rifacimento dei marciapiedi.

«Sono lavori importanti – spiega il sindaco Gianni gatti – perché, anche se vanno poco oltre quella che può sembrare l’ordinaria manutenzione, oltre a rendere più bello un tratto di via, mettono in sicurezza una zona, quella di via Roma, dove sono presenti le scuole e che quindi, durante nove mesi all’anno è frequentata da centinaia di bambini con le loro famiglie».