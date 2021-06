Il sindaco di Acceglio fa un bilancio di metà mandato e parla di impegni e progetti futuri

"Al raggiungimento della metà del mio mandato, è doveroso fare un bilancio delle attività svolte. E’ stato un periodo intenso e difficile, ma nello stesso tempo ricco di soddisfazioni per le iniziative intraprese e quelle che verranno".



Il sindaco di Acceglio, Giovanni Caranzano, ci tiene. In carica dal giugno 2018, è per lui un atto di rispetto nei confronti della popolazione fare resoconto come anche parlare dei progetti futuri. In Alta Valle Maira questo comune è certamente piccolo per il numero di abitanti, intorno ai 150, ma non lo è altrettanto per la sua estensione: 150 kmq, infatti, di territorio.



Adempimenti burocratici di qualsiasi altro comune ma con indubbie limitazioni, ad esempio condividendo il segretario tra paesi limitrofi e quindi non potendo avere ogni giorno a disposizione questa importante figura, ed annuali urgenze come i lavori di messa in sicurezza a causa di seri problemi idrogeologici, Acceglio è un comune di non facile amministrazione.



In questi tre anni tanti gli obiettivi che sono stati raggiunti, come altrettanti molti sono invece i progetti. Racconta il sindaco: "Oltre a continuare nella ordinaria amministrazione, sono stati completati e portati avanti progetti iniziati dalla precedente amministrazione, come ad esempio il fabbricato agricolo all’alpe Traversiera, la nuova strada in località Verzio che condurrà alla cappella di Madonna delle Grazie, l’ampliamento del Rifugio Campo Base in frazione Chiappera".



"Nei nuovi progetti, della nostra amministrazione, troviamo sicuramente la riqualificazione della sala polivalente in Frazione Frere, che finalmente ha ritrovato una gestione, dove oltre continuare ad essere un luogo di ritrovo socio ricreativo, è diventato un bar tavola calda, e cosa più importante sede di un birrificio, di una nuova attività economica e opportunità di vita per una nuova famiglia. Altri obbiettivi raggiunti sono anche la riqualificazione del campeggio delle Sorgenti del Maira, dove già dall’anno scorso sono iniziati i lavori di adeguamento e che quest’anno troveranno il loro compimento. A breve verrà pubblicato il bando della gestione che avrà una durata ventennale, dove il gestore sarà parte attiva nel completamento dei lavori di miglioramento. E’ stata realizzata l’area carico e scarico bestiame in località Borgo Villa, da anni attesa, e indispensabile visto l’ingente numero di capi che monticano nella stagione estiva".



"Proprio in questi giorni sono stati completati i lavori di ristrutturazione dei locali all’interno del municipio, che ospiteranno l’ambulatorio medico e la farmacia. Quest’anno abbiamo ottenuto un importante finanziamento dal GAL che ci permetterà di sostituire la pavimentazione in pietra esistente nel concentrico di Borgo Villa, con contestuale riqualificazione della zona. Inoltre nelle frazioni Borgo Villa, Lausetto, Pontemaira e Chialvetta, nell’arco dell’estate partiranno dei lavori di messa in sicurezza delle strade, con interventi di sostituzione di barriere e muri di contenimento. Non meno importante anche l’affidamento della gestione degli impianti sportivi “Area Midia” in località Borgo Villa, dove riaprirà anche l’annesso bar".



"Nell’immediato futuro alcuni progetti che è nostra intenzione di portare avanti: la ristrutturazione locali comunali da adibire a negozio “di comunità” alimentare, bar che possa offrire un servizio tutto l’anno al territorio, alcune opere di arredo urbano, la manutenzione straordinaria di strade comunali con rifacimento pavimentazioni, la realizzazione parcheggi nelle frazioni Pratorotondo, Viviere, Bargia, e l'area pic-nic gestita in località Cascate Stroppia".



"Molte cose sono state fatte, ma nello stesso tempo sono consapevole di non essere ancora riuscito a farne altre, richieste da una parte della popolazione. In ogni caso siamo un’amministrazione che ascolta tutti i bisogni e richieste, e compatibilmente con le proprie risorse cerca di soddisfarle. Una nota molto importante, che incoraggia per il futuro, è l’approvazione del bilancio consuntivo 2020, che chiude con un avanzo di circa 253.843,43 euro. E’ un importate risultato, ottenuto oltre che ad un’attenta gestione, soprattutto da un’accurata revisione dei residui attivi e passivi che da anni ci si portava dietro. La nostra amministrazione ha voluto fortemente questa revisione, ed insieme ha condotto un accertamento degli incassi IMU degli anni pregressi. L’insieme di queste iniziative ha fatto sì che si raggiungesse questo importante obbiettivo".



"Per concludere è ovvio che un Sindaco da solo può fare poco, ed è per questo motivo che voglio ringraziare per l’appoggio e la collaborazione tutta la Giunta, in particolare il Vicesindaco Siri Luca, il Consiglio Comunale (minoranza compresa), il Segretario Comunale Dott.ssa Rabino Roberta, il tecnico comunale Geom. Cioffi Francesco, le impiegate Girardi Sara e Putetto Marta, e gli operai Viale Stefano e Rosano Lorenzo".



"Nei piccoli comuni come il nostro è fondamentale più che mai la collaborazione di tutti, che in alcuni casi si presume scontata ma spesso non è così, ma nel caso del Comune di Acceglio posso affermare di avere la fortuna di avere un bel gruppo di lavoro che concorre al soddisfacimento del “bene comune”, con estrema capacità e professionalità".