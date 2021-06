Assemblea dei soci ATL del Cuneese: approvato all'unanimità il bilancio consuntivo 2020

Venerdì 11 giugno scorso l’ATL del Cuneese ha incontrato in presenza (nel rispetto delle normative anti-Covid) i propri Soci in occasione dell’Assemblea ordinaria per l’approvazione del bilancio consuntivo 2020.

Durante l’incontro, il presidente Mauro Bernardi ha illustrato anche le attività avviate nel corso del 2020 e sviluppate nel primo semestre 2021: “Il 2020 è stato un anno particolarmente difficile per il comparto del turismo, duramente colpito dall’ondata pandemica. L’ATL del Cuneese ha sfruttato questo periodo per indagare il mercato, per strutturare nuove forme di comunicazione mirate a target specifici ed ha intrapreso un importante percorso di rinnovamento d’immagine: ne è un esempio la creazione del logo di destinazione, preludio al lancio del nuovo sito internet di promozione turistica del Cuneese che avverrà entro i 2021.”

Il bilancio consuntivo 2020 è stato approvato all’unanimità, prova della fiducia che i Soci ripongono nell’attuale CdA. Attraverso la proiezione di slide e filmati, il Presidente Bernardi ha inoltre informato l’Assemblea circa i numerosissimi progetti portati a termine o avviati nel primo semestre 2021 ed ha illustrato in anteprima alcuni tra i programmi promozionali del secondo semestre.

Il Consiglio di Amministrazione dell’ATL del Cuneese ringrazia il Direttore Daniela Salvestrin per aver tenacemente guidato l’Azienda verso l’auspicata ripresa.