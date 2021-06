Bra: contributi per i caregiver familiari

Nei giorni scorsi la Regione Piemonte ha approvato i criteri e le modalità di erogazione delle risorse del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare, attribuendo all’Ambito braidese dei Servizi socio assistenziali per le annualità 2021 e 2022 una somma pari a 74.776.

Tali risorse verranno erogate sotto forma di contributi mensili per le persone residenti nel territorio del Distretto di Bra (Comuni di Bra, Cherasco, Narzole, La Morra, Verduno, Sommariva del Bosco, Sanfrè, Ceresole d'Alba, Sommariva Perno, Pocapaglia, Santa Vittoria) che svolgono le funzioni di caregiver familiare a favore di persone in graduatoria per le prestazioni domiciliari di cui alla D.G.R. 3-2257/2020 o in graduatoria per l’accesso a posti letto in strutture residenziali convenzionate con il Servizio Sanitario Regionale. Le somme varieranno dai 400 ai 600 euro mensili a seconda del valore Isee del beneficiario.

Per richiedere i contributi sarà necessario compilare l’apposita domanda scaricabile dal sito internet del Comune (nella parte dedicata ai Servizi Socio Assistenziali) o disponibile presso le sedi territoriali dei Servizi Sociali Intercomunali del Distretto di Bra (Bra c/o “Casa della Salute”; Cherasco via G. Lagorio 5; Sommariva del Bosco via Cavour 72), corredata dalla certificazione ISEE in corso di validità.

La domanda dovrà essere inviata entro le 12 di martedì 31 agosto 2021 mediante posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo comunebra@postecert.it , oppure mediante una qualsiasi casella di posta elettronica all’indirizzo protocollo@comune.bra.cn.it purché alla domanda venga allegata la scansione del documento di identità del dichiarante, oppure ancora spedita tramite raccomandata (con i medesimi allegati) al Comune di Bra, Servizi Sociali Intercomunali, Piazza Caduti della Libertà n. 14, ovvero inviata via fax allo 0172-44333.

I Servizi Sociali, sulla base dell’ordine delle graduatorie per l’accesso alle prestazioni domiciliari di cui alla D.G.R. 3-2257/2020 o della graduatoria per l’accesso a posti letto in strutture residenziali convenzionate con il Servizio sanitario nazionale, individueranno i beneficiari dei contributi.