L'intervista al dottor Brancatello negli spazi della CRI di Mondovì non era autorizzata

Il Comitato CRI di Mondovì ha un nuovo vice.presidente: è Diego Gola, nominato dal Consiglio di amministrazione al posto di Manuele Blengini, dimessosi dall’incarico per motivi personali. Diego Gola alle elezioni del febbraio 2020 aveva ottenuto 88 voti, al pari di Roberto Granito, che era stato eletto per anzianità.

Nello stesso tempo, la presidente Lina Turco, rende noto che gli operatori della trasmissione “Fuori dal coro”, andata in onda martedì 8 giugno scorso, su rete 4, hanno effettuato riprese e intervista al medico del 118, dr, Sergio Brancatello, senza avere alcuna autorizzazione per accedere al cortile e al capannone dei mezzi del Comitato stesso. Pertanto, al fine di evitare ogni accostamento che possa far pensare ad un proprio coinvolgimento, il Comitato CRI di Mondovì ha provveduto segnalare l’accaduto, per ogni possibile futura azione, anche di natura legale.