Nuova vita per due scoiattoli che hanno trovato casa a Beinette, nel parco di Rifreddo (FOTO)

Nuova vita e ritorno in libertà per due scoiattoli che, rimasti orfani, sono stati accuditi e curati dal CRAS Centro Recupero Animali Selvatici di Bernezzo.

Dallo scorso 9 giugno gli scoiattolini hanno trovato una nuova casa, immersa nel verde, nel parco Rifreddo del comune di Beinette.

"L'iniziativa nasce da un privato cittadino che mi aveva parlato di questa possibilità" - spiega l'assessore all'ambiente Iosi Macagno - "Dopo aver preso quindi contatto con il CRAS sono state fatte le opportune verifiche sul luogo che è risultato ideo per posizione, presenza di alberi e vegetazione adeguati. E' stata un'esperienza davvero entusiasmante poter vedere il ritorno in natura di questi due scoiattolini. In vista del prossimo anno scolastico speriamo di poter presto coinvolgere anche i bambini delle scuole in questa iniziativa, magari realizzando un diario che possa essere utile anche per lezioni di scienze ed educazione civica".

Una bella iniziativa che certamente riempirà di gioia i bambini e gli adulti che incontreranno i nuovi abitanti del parco di Rifreddo, ma che deve anche insegnare a tutti che la natura è la casa di alberi, piante, fiori e tanti diversi animali, e per goderne pienamente il primo passo da compiere è rispettarla, in primis non abbandonando i propri rifiuti in parchi e aree verdi.