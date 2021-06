Rinunce, incarichi e avvicendamenti nelle parrocchie dell’Albese

Una lunga serie di avvicendamenti e nuove nomine è stata comunicata dal vescovo di Alba, monsignor Marco Brunetti, durante le celebrazioni della giornata di fraternità sacerdotale officiata in cattedrale dello scorso 8 giugno.



L’incontro è iniziato con un ricordo del canonico Francesco Chiesa, il cui profilo è stato tratteggiato da don Renato Gallo.



Nella celebrazione eucaristica che è seguita monsignor Brunetti ha invitato i suoi sacerdoti a vivere la fraternità guardando al canonico che è "per noi un esempio e un modello e guardando a lui e al suo ministero noi possiamo proseguire quell’opera di evangelizzazione di cui siamo i prosecutori nell’oggi, nel presente di quest’epoca così difficile".



Monsignor Marco è poi passato a comunicare le nuove nomine nel servizio alla diocesi e alle comunità locali. Molte sono le parrocchie interessate. Mentre spiccano nella Curia le nomine della ragioniera Silvia Trinchero a economo diocesano e direttore dell’ufficio amministrativo della diocesi, e della dottoressa Sara Fissore, nominata direttore amministrativo del Seminario diocesano; un altro laico, Micael Isnardi, guida l’ufficio per la pastorale sociale e del lavoro.







Rinunce accolte

Capello don Giuseppe rinuncia alle Parrocchie di S. Martino in Vezza d’Alba e S. Dalmazzo in Castellinaldo, per raggiunti limiti di età;

Gallo don Franco rinuncia alle Parrocchie di Trasfigurazione del Signore in Alba, frazione Mussotto, Immacolata Concezione in Alba - frazione Piana Biglini e S. Rocco in Alba - frazione Scaparoni, per raggiunti limiti di età;

Gallo don Renato rinuncia alle Parrocchie di Ss. Cosma e Damiano e S. Giovanni Battista in Alba, per raggiunti limiti di età;







Nomina di Parroci

Mollo don Francesco e Montoya Martin del Campo don Sergio, mantenendo i precedenti incarichi diocesani, sono nominati Parroci in solidum (Mollo don Francesco moderatore) delle Parrocchie di Maria Vergine Assunta in Santa Vittoria d’Alba, S. Paola in frazione Cinzano di Santa Vittoria d’Alba, Natività di Maria Vergine in Monticello d’Alba, S. Ponzio in frazione Villa e S. Grato in frazione Casà nello stesso comune (Unità Pastorale 12).



Negro don Bernardino, mantenendo l’incarico di Parroco della Cattedrale di S. Lorenzo e i precedenti incarichi diocesani, è nominato Parroco delle Parrocchie di Ss. Cosma e Damiano e S. Giovanni Battista in Alba (Unità Pastorale 1).



Olivero don Edoardo è nominato Parroco delle Parrocchie di S. Andrea e Ss. Antonio e Maurizio in Magliano Alfieri, S. Giovanni Battista in Castagnito e S. Giuseppe in Castagnito omonima frazione (Unità Pastorale 6).



Pelisseri don Antonello è nominato Parroco delle Parrocchie di Maria Vergine del Carmine in Grinzane Cavour, Maria Vergine Immacolata in frazione Gallo di Grinzane Cavour, S. Lorenzo in Castiglione Falletto, Santa Croce in frazione Valle Talloria di Diano d’Alba, S. Sebastiano in Serralunga d’Alba e S. Frontiniano in Sinio (Unità Pastorale 21).



Rabellino don Emiliano, mantenendo i precedenti incarichi diocesani, è nominato Parroco delle parrocchie di Ss. Pietro e Paolo in Neive, Patrocinio di S. Giuseppe e N.S. delle Grazie in frazione Borgonuovo di Neive, S. Pietro in Vincoli in Camo, Ss. Giacomo e Cristoforo in Mango, S. Donato in Mango, S. Giorgio in Neviglie (Unità Pastorale 18).



Voghera don Pierluigi, mantenendo i precedenti incarichi diocesani, è nominato Parroco delle Parrocchie di Trasfigurazione del Signore in Alba - Frazione Mussotto, Immacolata Concezione in Alba - Frazione Piana Biglini e S. Rocco in Alba - Frazione Scaparoni (Unità Pastorale 4).



Le nomine dei Parroci diventeranno effettive alla data dell’ingresso, a partire dal 1° settembre 2021.







Nomina di Amministratori Parrocchiali

Bolla don Corrado, mantenendo i precedenti incarichi diocesani, è nominato Amministratore parrocchiale delle Parrocchie di S. Martino in Vezza d’Alba e S. Nicolao in Monteu Roero, S. Anna, S. Bernardo e S. Grato in Monteu Roero, omonime Frazioni (Unità Pastorale 8).



Olivero don Edoardo è nominato Amministratore parrocchiale della Parrocchia di S. Dalmazzo in Castellinaldo (Unità Pastorale 5).



Rosso don Adriano, mantenendo i precedenti incarichi diocesani, è nominato Amministratore parrocchiale delle Parrocchie di Natività di Maria Vergine in Alba - Frazione Como e S. Rocco in Alba - Frazione Senodelvio (Unità Pastorale 1).







Nomina di Vicario Parrocchiale

Penna don Maurizio, mantenendo i precedenti incarichi diocesani, è nominato Vicario parrocchiale delle Parrocchie di Cattedrale di S. Lorenzo, Ss. Cosma e Damiano e S. Giovanni Battista in Alba, (Unità Pastorale 1).







Nomina di Collaboratori Parrocchiali

Capello don Giuseppe è nominato Collaboratore parrocchiale della Parrocchia di S. Martino in Vezza d’Alba (Unità Pastorale 8).



Gallo don Franco è nominato Collaboratore parrocchiale delle Parrocchie dell’Unità Pastorale 4 - Mussotto.



Gallo don Renato è nominato Collaboratore parrocchiale delle Parrocchie dell’Unità Pastorale 1 - Centro Storico.



Garabello don Agostino è nominato Collaboratore parrocchiale delle Parrocchie dell’Unità Pastorale 21 - Gallo.



Merotta don Mario, mantenendo i precedenti incarichi diocesani, è nominato Collaboratore parrocchiale delle Parrocchie di Madonna della Neve in Monforte d’Alba, Ss. Pietro e Paolo in Monforte d’Alba - Frazione Perno S. Margherita in Roddino (Unità Pastorale 22).







Nomina di Canonico del Capitolo della Cattedrale

Rosso don Adriano è nominato Canonico effettivo del Capitolo della Cattedrale.



Le suddette nomine entreranno in vigore a partire dal 1° settembre 2021.







Nomina di Vicario Episcopale

Racca don Piero, mantenendo i precedenti incarichi diocesani e parrocchiali, è nominato Vicario Episcopale per la formazione, i ministeri laicali e il “cammino sinodale”.







Nomine per gli Uffici Diocesani

Chiesa don Andrea, mantenendo i precedenti incarichi parrocchiali, è nominato Collaboratore dell’Ufficio diocesano per la liturgia.



Isnardi sig. Micael è nominato Direttore dell’Ufficio diocesano per la pastorale sociale e del lavoro.



Marengo prof. Luciano è nominato Direttore dell’Ufficio diocesano per la pastorale scolastica.



Penna don Maurizio, mantenendo i precedenti incarichi diocesani, è nominato Direttore dell’Ufficio diocesano per la pastorale giovanile e vocazionale.



Reggio dott. Piero è nominato Collaboratore dell’Ufficio diocesano per la pastorale sociale e del lavoro.



Trinchero rag. Silvia è nominata Economo diocesano e Direttore dell’Ufficio amministrativo della Diocesi.







Altri incarichi

Fissore dott.ssa Sara è nominata Direttore Amministrativo del Seminario diocesano



Rosso don Adriano, mantenendo i precedenti incarichi diocesani, è nominato Direttore dell’Istituto diocesano di Musica Sacra



Le suddette nomine entreranno in vigore a partire dal 1° luglio 2021