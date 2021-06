Vaccini in farmacia: la San Martino di Saluzzo tra le prime in Piemonte a partire

Da oggi lunedì 14 giugno è possibile prenotare il vaccino anti Covid nelle farmacie che hanno aderito alla campagna di vaccinazione di massa, in accordo con la Regione Piemonte, Federfarma Piemonte e Assofarm.

A Saluzzo la farmacia San Martino (corso Piemonte 8) è una delle prime a partire in regione. ”Il vaccino sarà Pfizer ed è gratuito in base all’accordo con l’Asl. – spiega la dottoressa Laura Mancardo, abilitata alla somministrazione, dopo i corsi dell’Istituto Superiore della Sanità. Le persone dai 18 anni ai 79 anni (ad eccezione delle categorie fragili) si possono prenotare da noi, direttamente in farmacia, muniti di tessera sanitaria o, come seconda modalità, iscrivendosi sul sito www.ilPiemontetivaccina.it."

Sul portale si è aperta infatti una sezione apposita che consente la scelta della vaccinazione in farmacia e che riporta l’elenco di quelle aderenti alla campagna (sono circa 500 in Piemonte).

“E’ un servizio “più sartorializzato” – continua la farmacista - avendo l’utente la possibilità di scegliere giorno e ora più consoni alle esigenze lavorative e di vacanza, considerato anche l'imminente periodo delle ferie. Le somministrazioni inizieranno da venerdì 18 giugno in un locale dedicato".

Sempre in farmacia è possibile fare il secondo richiamo di una prima dose già effettuata di Pfizer. Dopo ogni inoculazione verrà rilasciato un certificato ufficiale e il ciclo completo inserito sulla piattaforma regionale

“Vogliamo essere di sostegno contribuendo ad accelerare la vaccinazione di massa e dare una risposta alle numerose richieste dei nostri clienti riguardo al vaccino e ai tempi di somministrazione".

Per info: 0175 42242.