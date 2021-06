Beneficiano di "Bonus spesa" Covid nonostante non ne avessero diritto. In Granda sanzioni per 600mila euro

Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Cuneo ha intensificato i controlli per verificare la corretta erogazione dei cosiddetti “buoni spesa”, finanziati per fronteggiare la crisi economica legata al Covid19.



"In particolare - si legge nella comunicazione diramata dalla guardia di Finanza - le attività delle Fiamme Gialle della “Provincia Granda” si sono focalizzate, a fronte di migliaia di richieste di erogazione inoltrate dai cittadini ai Comuni, sulle posizioni contraddistinte da maggiori criticità, così come emerse da una vincente sinergia tra il Corpo e gli Enti territoriali."



Ciò ha permesso di individuare decine di autocertificazioni mendaci prodotte da altrettanti nuclei familiari, i quali hanno falsamente attestato di non possedere fonti di sostentamento finanziario e di trovarsi in condizione di difficoltà economica ed indigenza, tali da non consentire nemmeno il minimo approvvigionamento di beni fondamentali.



Diversa, invece, la situazione rilevata nel corso delle attività: in molti casi più persone all’interno del nucleo risultavano percettrici di reddito oppure titolari o dipendenti di attività non soggette alla sospensione prevista dalla legislazione Covid19. In altri ancora la situazione economica dei percettori è risultata addirittura migliorata nell’anno 2020 rispetto all’anno precedente.

Esemplare il caso di una donna, titolare d’impresa soggetta alla sospensione causa Covid. Non ha dichiarato che anche il marito era imprenditore con attività non sospesa. Mentre 7 persone sono risultate già beneficiarie di altre prestazioni sociali agevolate integrative di reddito erogate da altri Enti pubblici. Numerosi, poi, i casi in cui i richiedenti hanno omesso di comunicare che il proprio coniuge percepisse redditi da lavoro dipendente.



A tutti i responsabili è stata contestata l'indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato e sono state rilevate sanzioni, nel massimo, complessivamente per 600 mila euro. I trasgressori sono stati inoltre segnalati ai Comuni di residenza per il recupero dei suddetti importi.



"Le attività in parola - si legge nella nella nota delle Fiamme Gialle - che proseguiranno in sinergia con le Amministrazioni di altri comuni della “Granda”, testimoniano l’impegno delle Fiamme Gialle nell’azione di contrasto ad ogni forma di illecito nel settore della spesa pubblica, al fine di garantire un’efficace distribuzione delle risorse statali a tutte quelle famiglie realmente bisognose di sostegno economico nell’attuale situazione emergenziale."