Importante successo al Premio Letterario "I Murazzi”

Il professor Sandro Gros Pietro ed il dottor Eros Pessina, rispettivamente presidente e vicepresidente della Onlus "Elogio della Poesia" di Torino, si dichiarano pienamente soddisfatti della grande partecipazione di concorrenti al concorso letterario "Premio I Murazzi Edizione 2020", di cui è avvenuta ieri la premiazione ufficiale.

Il premio alla carriera è stato consegnato a Guido Davico Bonino, critico letterario, storico della letteratura, critico teatrale, saggista, accademico, conduttore televisivo e conduttore radiofonico italiano.

Dal 2001 al 2003 è stato direttore dell'Istituto italiano di cultura di Parigi.

“Dopo tanto tempo di restrizioni e limitazioni alle manifestazioni culturali è stato un evento di rinascita. Rinascita esteriore ma anche interiore, intesa come rinnovamento e adattamento culturale a ciò che questo periodo ci ha insegnato.

Ovvero l'importanza di scavare ciascuno nel proprio io ma mettere i nostri sentimenti in contatto col mondo che ci avvolge” ci racconta al telefono il dottor Eros Pessina.

“Ieri sera - aggiunge - ero soddisfatto per la vittoria. La vittoria dell'uomo e dell'immortalità culturale, la presenza nell'infinito della letteratura e della poesia che si rinnova e si adatta ai tempi e alla quotidianità.

Nei concorrenti è prevalsa la gioia di far parte di un avvenimento culturale fra i principali in Piemonte ed in Italia. I Murazzi sono una tradizione ormai radicata nella nostra meravigliosa Italia”.