Cherasco: tutto pronto per la Notte delle Fate al museo della magia

La notte delle Fate, detta “Notte di San Giovanni”, cade tra il 23 ed il 24 giugno, e corrisponde ai giorni del solstizio estivo. In questa specialissima e magica notte, per particolari influenze incantate tutte le piante sono esposte a straordinari influssi astrali, che ne amplificano infinitamente i poteri.



La presenza della luna (meglio se crescente) è fondamentale. Inoltre, un’antica leggenda narra che in quella notte tutti i maghi della terra uniscono le loro magie con l’incanto delle fate, per fare entrare i bambini nel mondo dei sogni.



Il museo della magia di Cherasco, cioè la casa dei sogni, ha al suo interno un cortiletto, chiamato il giardino delle fate, con pareti artisticamente decorate con alberi millenari, animali dei boschi e variopinte creature: fate dalle ali multicolori e piccoli gnomi sorridenti che rievocano il fatto storico delle fate inglesi Fate di Cottingley, caso mediatico scoppiato intorno alla presunta apparizione di misteriose creature fatate nelle campagne inglesi, che coinvolse sir Arthur Conan Doyle e altri eminenti studiosi nel 1920.



In questo scenario di favola, il mago Sales vi invita, la notte del 23 giugno (mercoledì) per commemorare questo momento fantastico con uno fantastico e ironico spettacolo di arte magica.



Lo spettacolo è dedicato a tutti coloro che credono ai sogni. Siete quindi tutti invitati. Ingresso libero. Posti limitati a sole 100 ingressi. È preferibile la prenotazione.



info@museodellamagia.it

Scheda home page del sito www.museodellamagia.it