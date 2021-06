Racconigi, via al cinema alla Soms con "Big Hero 6" e "Bastardi Senza Gloria"

Si accende il grande schermo alla Soms di Racconigi. Grazie alle donazioni ricevute con la campagna di crow-dfunding sostenuta da Fondazione CRC.



Domenica 20 giugno Progetto Cantoregi dà il via alle proiezioni ci-nematografiche con due proposte pensate in particolare per i bambini e le loro famiglie e per i giovani e gliappassionati di film d’autore: “Big Hero 6” di Walt Disney, Premio Oscar 2015 come miglior film d'animazio-ne (ore 16), e “Bastardi senza Gloria” film del 2009 di Quentin Tarantino con Brad Pitt, Diane Kruger, Méla-nie Laurent e Christoph Waltz (ore 21).



Ingresso a prenotazione obbligatoria: info@progettocantoregi.it 349.2459042.



Ingresso: 3 euro.



Gli spettatori che hanno contribuito alla donazione aderendo al crowdfunding “Riporta il cinema a Racconi-gi!” avranno diritto all’ingresso gratuito e riceveranno una borsa di tela Progetto Cantoregi in omaggio.



L’evento si svolgerà nel pieno rispetto delle normative anti-Covid.