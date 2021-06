Moretta: il Lions Club Scarnafigi dona agli alunni delle quinte elementari una bandiera italiana

Mercoledì 9 giugno il Lions Club Scarnafigi e Piana del Varaita, con una cerimonia informale, dettata dalle misure antiCovid, ha donato ad ogni alunno delle classi quinte delle scuole primarie dell’istituto comprensivo di Moretta una bandiera italiana.



Il Lions Club Scarnafigi e Piana del Varaita, ha compiuto la medesima donazione agli alunni dell'Istituto Comprensivo di Verzuolo. Si tratta di un’iniziativa significativa e colma di valori, poiché diffondere tra i bambini in età scolare la bandiera significa recuperare – al di là delle ideologie - un valido quadro etico-valoriale. Il tricolore è un simbolo che suscita un comune sentimento di appartenenza e rappresenta un elemento che unisce gli italiani. È grazie al recupero nelle scuole, attraverso l’educazione civica ridiventata materia di studio, dei valori legati al nostro tricolore, che si possono educare i giovani ai simboli della patria e alla storia nazionale, dando forma al loro pensiero, in modo da arginare le istanze edonistiche e l'individualismo.



Il Presidente Piersandro Mina dichiara: “Siamo molto contenti di poter condividere il profondo valore del tricolore con i ragazzi e con i loro docenti, il tricolore è un simbolo di unione che partendo dalla famiglia, salendo poi ai livelli Istituzionali superiori, può costruire un maggiore senso di comunità e di attenzione ai bisogni più emergenti. Proprio in questo momento di pandemia è indispensabile essere uniti e solidali”.



Il Tricolore, che durante il lockdown lo scorso anno sventolava sui balconi degli italiani, deve diventare l’elemento da cui ripartire all’indomani della pandemia. Le Dirigenti scolastiche degli Istituti scolastici, coinvolti nell’iniziativa, le dottoresse Laura Marchisio e Erica Vincenti, ringraziano il Lions Club Scarnafigi e Piana del Varaita per il gradito omaggio, per il loro impegno e le iniziative rivolte ai giovani.