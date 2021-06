Dogliani, progetto "Pietre volanti": domenica 20 giugno s'inaugura l'opera di Caterina Silva

Aprire i luoghi storici del territorio doglianese – in questo caso all’arte contemporanea - è un primo passo per valorizzare, attraverso una proposta culturale inconsueta, la bellezza del nostro patrimonio architettonico e paesaggistico.



Immaginate di mutare la destinazione di un luogo e di pensare ad una nuova disposizione spaziale della fruizione di un manufatto d’arte.

E’ quanto succederà – su iniziativa del Comune di Dogliani e con la direzione artistica della galleria Lunetta 11 - dal 20 giugno al 25 luglio alla Cappella del Ritiro della Sacra Famiglia.



Questo piccolo scrigno in stile neogotico è opera del visionario progettista ottocentesco Giovanni Battista Schellino che ha connotato la Dogliani che oggi conosciamo con una fitta trama di opere eclettiche nei modi e nelle forme: un edificio che completa lo splendido colpo d’occhio che si gode dal Belvedere del borgo Castello.



A riabitare questo pregiato “contenitore” illuminato da vetrate policrome, è una sorprendente opera di Caterina Silva: una tela dipinta lunga 10 metri dedicata al pittore albese Pinot Gallizio e appositamente realizzata per spazio della Cappella schelliniana. “Antiluna, dietro” è una creazione che l’artista romana ha concepito come praticabile, democratica, accessibile, quasi ludica e pronta per essere immaginata e fruita in modi sempre diversi.



Nei prossimi giorni il centro storico Dogliani sarà disseminato di tracce con logo giallo di Lunetta 11 del progetto “Chi illumina la grande notte” e che indicheranno il percorso per raggiungere la Cappella del Ritiro.