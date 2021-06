La famiglia di Tom e Stanislava Pajonk fa tappa anche a Moretta

Tom e Stanislava Pajonk, coppia quarantenne della Repubblica Ceca che assieme ai loro cinque figli di 12, 10, 7, 5 e 2 anni ha scelto come vacanza di attraversare la pianura Padana in bicicletta, hanno fatto tappa a Moretta nel loro primo giorno di viaggio. Sono partiti da Cuneo, dove hanno soggiornato e visitato la città prima di mettersi in sella. E sono arrivati a Moretta nel pomeriggio, prima tappa del loro tour che, in 25 giorni, li porterà prima a Venezia e poi a Spalato.

Proprio a Moretta hanno avuto il primo incontro con Po, che seguiranno nei giorni successivi lungo tutto il suo percorso.

Ad accoglierli, in piazza Umberto, c’erano il sindaco Gianni Gatti e il consigliere comunale Michele Alesso. Era il giorno del debutto della nazionale italiana all’Europeo di calcio, così la famiglia Pajonk, seppur stanca per la giornata sui pedali, ha trovato la piazza piena e ha potuto vivere la festa per la partita con i morettesi.

Una bella accoglienza che ha lasciato un bel ricordo ai Pajonk. Il giorno successivo la famiglia è ripartita lungo la via delle Risorgive, per pedalare in sicurezza fino a Torino.