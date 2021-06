Un gruppo di ciclisti braidesi a Roma per l’Angelus del Papa

“Saluto il gruppo di ciclisti che arriva da Bra”: sono le parole di papa Francesco, pronunciate dopo l’Angelus di ieri, domenica 13 giugno, rivolte al gruppo di ciclisti braidesi, presenti in piazza San Pietro in mezzo alla pletora di fedeli convenuti per la preghiera domenicale del Pontefice.



La segnalazione è arrivata da Marisa Galliano, la mamma di Catia Battaglino, una delle partecipanti all'iniziativa, insieme al marito e altri amici. Per il gruppo di appassionati della due ruote, partiti dalla città della Zizzola in bici, è stata certamente una bella soddisfazione.