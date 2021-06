Cuneo, deserto il bando dell'Arena Festival: "Si parte a luglio con la stagione estiva del Toselli. Siamo aperti ad altre proposte"

Nessuna proposta è pervenuta all'amministrazione comunale di Cuneo per quanto riguarda il calendario dell'Arena Festival: il bando, scaduto a inizio giugno, è andato deserto nonostante nonostante l'iniziale manifestazione d'interesse avesse raccolto gli stimoli di due realtà locali e una esterna.

La città capoluogo rischia quindi di rimanere a bocca asciutta dal punto di vista degli eventi, proprio nell'estate inaugurata dall'arrivo della zona bianca? Secondo l'assessore alla cultura Cristina Clerico no: "Vero, non abbiamo ricevuto proposte concrete a seguito delle prime manifestazioni d'interesse ma la città non rimarrà scoperta dal punto di vista degli eventi organizzati: stiamo allestendo piazza della Costituzione per le sei date estive del cartellone del teatro Toselli. Si partirà in luglio".

Si tratta delle date fissate, appunto, dall'assessorato alla cultura tramite il circuito teatrale piemontese. Con queste, saranno probabilmente salve anche quelle di musica classica e opera di PromoCuneo, che troveranno posto in piazza Virginio e nelle frazioni.

"Rimaniamo comunque aperti alle eventuali proposte che potrebbero arrivare nel corso delle settimane - conclude Clerico - : a giorni comunicheremo le tariffe e le condizioni per partecipare".