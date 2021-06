Ospedale di Ceva, il sindaco Bezzone: "L'importanza del nostro nosocomio non è in discussione"

Il presidente della Regione Piemonte si è recato in visita questa mattina, martedì 15 giugno, al centro vaccinale allestito presso l'ospedale "Poveri-Infermi" di Ceva.

Oltre a fare il punto sulla campagna vaccinale che prosegue a ritmo deciso, nonostante le dovute rimodulazioni dovute alle nuove linee guida nazionali, la visita è stata occasione per parlare delle riaperture dei reparti dell'ospedale cebano.

"Un grande grazie al Presidente della Regione Alberto Cirio per la gradita visita al nostro nosocomio" - dichiara il sindaco di Vincenzo Bezzone -"Si é parlato di piani vaccinali ma anche di prossime riaperture dei reparti del nostro ospedale, pronto soccorso compreso. L'importanza e l'utilità del nostro ospedale con tutti i servizi erogati non é in discussione, anzi in collaborazione con la Regione cercheremo di renderlo sempre più efficiente. Affinché continui ad essere un punto di riferimento certo ed imprescindibile per i cittadini di un intero territorio. Un ulteriore e sentito ringraziamento, condiviso dal Presidente, al lavoro di tutti gli operatori sanitari".

Annunciata la riapertura della chirurgia per il 28 del mese, mentre la speranza per il pronto soccorso, è quella di farlo ripartire entro la fine dell'estate.