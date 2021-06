Cuneo per i Beni Comuni ha depositato u esposto in Procura sul contenzioso Comune-Eurofimm

Il gruppo consigliare Cuneo per i Beni Comuni ha depositato - oggi, martedì 15 giugno - un esposto alla Procura della Repubblica di Cuneo, inerente le vicende di piazza della Costituzione e del complesso Agorà e dell'ormai quarantennale contenzioso tra il Comune e l'azienda Eurofimm.

A darne notizia lo stesso Ugo Sturlese, consigliere comunale.

Il gruppo ha iniziato a interessarsi all'argomento in modo approfondito nel 2019. Sono stati realizzati un gran numero di incontri in commissione e di documenti, discussi in vari consigli comunali, allo scopo di chiarire la situazione e comprendere il reale "stato delle cose" rispetto all'area. La trattazione aveva raggiunto il 14 marzo 2019 un punto, con la comunicazione dei risultati della disamina tecnica della documentazione in merito al contenzioso, ma era tornato al centro della discussione cittadina con l'esposto realizzato sempre da Cuneo per i Beni Comuni, questa volta alla Corte dei Conti.

L'ultimo aggiornamento, discusso nel corso del consiglio comunale dello scorso marzo, riguarda la mancata agibilità di un gruppo di 200 parcheggi interrati del complesso Agorà: la consegna da parte dell'amministrazione dell'agibilità dovrebbe essere conseguente alla risoluzione del contenzioso stesso, su cui tornano quindi i dubbi. “Piazza della Costituzione e la via adiacente sono ancora, dopo anni, di proprietà privata, una situazione assurda e impensabile che si deve risolvere al più presto, soprattutto a difesa della buona amministrazione” ha detto Sturlese proprio in sede di consiglio comunale.