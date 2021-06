Il sindaco Arata tende una mano agli 'Amici di Demonte': “Lavoriamo insieme nella nuova biblioteca”

“La vecchia sede della biblioteca era bellissima ed aveva un importante valore storico, ma non era accessibile ad anziani, disabili e passeggini”. Il sindaco di Demonte Francesco Arata risponde alle accuse di Silvio Rosso, presidente dell'associazione di volontariato “Amici di Demonte” che in un articolo pubblicato questa mattina sul nostro giornale aveva dichiarato tutta la sua amarezza per il trasloco della biblioteca.

Dichiara il primo cittadino: “Mi spiace constatare che in un paese di 2mila abitanti si viva di polemiche sterili e controproducenti. Nessuno li ha cacciati. Sono stati loro a volersene andare. Inoltre la sede della loro associazione era in Comune e non al Palazzetto”.

“La nuova biblioteca è funzionale e piace molto ai cittadini – aggiunge Arata -. All'inaugurazione erano presenti i dirigenti didattici e i professori perché è il luogo ideale per il dopo-scuola. Abbiamo anche delle postazioni con pc. E se ritornasse la Dad? Mi auguro di no, ma chi non ha connessione o computer potrebbe venire a seguire le lezioni lì”.

“Inoltre vogliamo diventi un luogo di aggregazione – conclude Arata -. Forse è una logica diversa da quella degli 'Amici di Demonte' che avevano una visione più 'statica' della biblioteca. Ma l'una non esclude l'altra”.

E tende loro una mano: “Lavoriamo insieme nella nuova biblioteca per il bene di Demonte”.