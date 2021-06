Rifreddo: al via la riqualificazione dell’area esterna del cimitero

Prosegue senza sosta l’opera di miglioramento delle infrastrutture stradali e pedonali intraprese dall’amministrazione rifreddese guidata dal sindaco Cesare Cavallo.

Oggetto dell’ultimo intervento previsto dall’esecutivo comunale la riqualificazione dell’area esterna del cimitero nei pressi della strada provinciale che collega Rifreddo a Sanfront.

Un intervento, partito in questi giorni, che vedrà la completa riqualificazione del piazzale antistante il camposanto ed anche del percorso pedonale adiacente alla grande rotonda sulla Sp.25 che caratterizza l’area. “Da alcuni anni - ci spiega il primo cittadino - stiamo lavorando per rendere migliore e più funzionale lo spazio dedicato ai defunti. In quest’ottica abbiamo riqualificato l’area interna del cimitero, recentemente acquistato nuove scale per permettere la cura dei loculi e realizzato un camminamento in blocchetti tra la provinciale ed in piazzale davanti al camposanto. Ora messi da parte i fondi provvederemo a completare i camminamenti esterni e a rimettere a nuovo l’intera area esterna”.

Entrando nei dettagli dell’intervento va detto fin da subito che lo stesso si inserisce nell’ottica generale di sostituzione delle pavimentazioni in asfalto intrapresa dagli amministratori.

Infatti, il nuovo piazzale avrà una mezza luna nei pressi dell’entrata del cimitero realizzata in pavé con tanto di passaggi pedonali evidenziati ed anche il camminamento alla destra della rotatoria sarà “blocchettato”. Unico rifacimento del manto stradale in asfalto sarà quello sulla parte dedicata alla circolazione stradale sul lato sinistro dell’area. Dal punto di vista economico parliamo di un intervento dal valore complessivo di circa 20mila euro. Cifra a cui andranno aggiunte alcune altre migliaia di euro per la sistemazione dell’area interna della rotatoria e che consentiranno all’amministrazione di raggiungere un altro degli obiettivi dichiarati in campagna elettorale ovvero: completare la riqualificazione dell’area cimiteriale.