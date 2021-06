Incidente dopo l'abitato di Levaldigi, in direzione di Vottignasco, dove un'autovettura condotta da una giovane donna si è ribaltata autonomamente.

Sono al lavoro per estricarla i vigili del fuoco di Saluzzo e Savigliano. La ragazza è cosciente e non dovrebbe aver riportato conseguenze particolarmnete preoccupanti. In zona qualche disagio alla circolazione. Sono presenti anche i carabinieri, oltre ai sanitari del 118.