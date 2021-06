Abbigliamento in pelle Brutus, la nuova forma dell’artigianalità italiana

L’animo del motociclista ribelle trova espressione nelle collezioni di abbigliamento, calzature, accessori e borse in pelle di Brutus. Creazioni uniche e dallo spirito pionieristico, che combinano le tecniche caratteristiche del miglior artigianato italiano ad elementi innovativi, provenienti dal settore ingegneristico e non solo. La scelta perfetta per chi ama le moto e la pelletteria vintage, con tutti i vantaggi dello shopping online: assistenza professionale, spedizione e reso gratis, e l’esclusiva garanzia a vita.

Nulla è lasciato al caso. Ciascun capo viene realizzato attraverso una progettazione 3D, che segue le stesse logiche adottate per la creazione dei veicoli da corsa, sia in termini estetici che funzionali. La tradizione artigianale italiana assorbe così principi caratteristici dell’ingegneria, per dare vita a prodotti inimitabili. La cui unicità è assicurata anche dalla presenza di un numero di serie specifico per ogni articolo.

Nessun compromesso neanche in fatto di durabilità: la produzione avviene esclusivamente a mano e prevede solo materiali di altissima qualità, in grado di resistere ad anni di intenso utilizzo. Ogni prodotto è sottoposto a vari test e agli utenti registrati è riconosciuta la garanzia a vita.

Customize Yourself. È questo il concetto alla base del brand, nato dalla volontà di tre professionisti, uniti dall’amicizia e dalle comuni passioni. Si sviluppa così un percorso innovativo, frutto anche dei mesi trascorsi al fianco delle eccellenze italiane del settore, per realizzare oggetti inimitabili.

A distinguere Brutus dagli altri operatori del settore sono anche la trasparenza e l’attenzione alle esigenze del cliente. Questo si avvantaggia infatti di spedizione e reso sempre gratuiti, oltre che di un customer care multicanale (e-mail, telefono, chat online) pronto ad offrire assistenza personalizzata prima, durante e dopo la vendita.

Le transazioni avvengono solo con metodi sicuri e ogni prodotto è descritto nel dettaglio, con indicazione dei pellami utilizzati e delle lavorazioni. Tra i più richiesti ci sono la giacca modello chiodo Perfetto in colore marrone terra battuta e il tronchetto in pelle rosso Beryl.

Scopri ora la qualità del miglior Made in Italy artigianale. Visita www.brutusfactory.com e iscriviti alla newsletter per accedere in anteprima e in esclusiva a special production, limited edition e customized one-off.