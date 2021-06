Confesercenti plaude all’organizzazione dell’evento cinematografico AmiCorti

“AmiCorti International Film Festival è entrato nel vivo e, grazie all’impeccabile organizzazione dello staff capitanato dal direttore artistico, Ntrita Rossi, le città della Granda coinvolte nell’evento, si sono riempite di persone, volti noti di cinema e televisioni, manager dello spettacolo provenienti da tutto il mondo e che, probabilmente non sarebbero mai venuti nel Cuneese se non fosse stato per AmiCorti”.

Ad esprimere la sua soddisfazione per l’organizzazione del giovane premio cinematografico nato tra le colline di Peveragno, è Nadia Dal Bono, direttore generale Confesercenti della provincia di Cuneo.