Continuano i concerti nel sabato di mercato a Boves: il 19 giugno musica con i Duea

Dopo i primi appuntamenti, torna “Mercato in Musica”, il nuovo festival di concerti inseriti nella cornice del tradizionale mercato del sabato mattina a Boves.

Sabato 19 giugno, in piazza Italia, si esibirà il gruppo Duea, composto dalle sorelle violiniste Chiara e Sara Cesano, che guiderà in un percorso di riscoperta e di incontro tra le melodie popolari e la world music, unite in un suggestivo repertorio.

La rassegna, nata da un’idea dei docenti dell’Istituto Civico Musicale “G. Mosca”, con la collaborazione tra La Fabbrica dei Suoni, il Comune di Boves e la Banda Musicale “S. Pellico” ed il contributo della Fondazione CRC, si svolgerà fino al 3 luglio, con inizio spettacoli a partire dalle 10,30. Tutti i concerti (eccetto quello del 3 luglio) si terranno all’aperto; in caso di maltempo saranno rinviati a data da definirsi.

Prossimi appuntamenti

26 giugno - Gli Archimedi

3 luglio - L’organista Manuela Neyret (presso la Chiesa Parrocchiale)