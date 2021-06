Francesco Renga e i Nomadi in concerto a Tarantasca per OndeSonore

È in crescita il già nutrito calendario degli appuntamenti dal vivo in programma per l’estate cuneese promosso dall’ATL sotto l’egida del Cuneo Music & Art Festival, che oggi conta ben 98 appuntamenti musicali e di spettacolo dal vivo. Ad aggiungersi alla già ricca programmazione, due eventi proposti da OndeSonore di Tarantasca, rassegna che quest’anno celebra la sua 20^ edizione con la voce di Francesco Renga e con il concerto della band più longeva in Italia, i Nomadi.

Francesco Renga si esibirà a Tarantasca giovedì 15 luglio (biglietti in vendita esclusiva su TicketOne). I Nomadi saliranno invece sul palco sabato 17 luglio per l’unica data piemontese del tour estivo 2021 (biglietti in vendita su TicketOne e nei punti vendita convenzionati – info www.ondesonore.com).

Il programma completo del Cuneo Music & Art Festival è pubblicato sul sito www.cuneoholiday.com.