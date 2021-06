La pallavolista di Cuneo Granda Volley Debora Candela è campionessa italiana di Ragioneria

Mens sana in corpore sano: su questo duplice binario si snodano i successi di Debora Candela, campionessa italiana di ragioneria 2021 ma anche eccellenza di Cuneo Granda volley, dove gioca nelle giovanili esordendo in B2 come opposto.

La 19enne Debora Candela, che frequenta la classe 5ª A dell’indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing (AFM) dell’Istituto Tecnico Commerciale “Bonelli” di Cuneo, è risultata vincitrice della gara nazionale 2021 di ragioneria per l’indirizzo AFM svoltasi nei giorni scorsi e organizzata dall’Istituto Statale d’Istruzione Superiore “GALILEI” di Gorizia, rientrando in tal modo tra le eccellenze nazionali dell’istruzione.

Avendo vinto come scuola, l’Istituto tecnico Bonelli il prossimo anno dovrà ospitare tutti gli istituti tecnici commerciali d’Italia a Cuneo per i campionati italiani 2022.

Orgoglio di papà Luciano e mamma Irene, e dei fratelli Alex e Daniele, non è solo brava a scuola e nello sport ma anche nella vita, impegnata nel volontariato come donatrice di sangue. Durante l’alluvione che mise in ginocchio Limone Piemonte, con i suoi compagni si recò in aiuto del paese della val Vermenagna. Superati i test di ammissione alla facoltà di Economia, e terminato l’esame di stato, ha scoperto la vocazione come docente quale suo possibile futuro.