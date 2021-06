Lezione con i volontari AIB di Garessio e Chiusa Pesio per i bambini del progetto "Gemme in libertà" di Pianchiosso

Immaginatevi di tornare piccoli, per un attimo, e di chiedervi: “Cosa vorresti fare da grande?”. Potrebbe tornarvi in mente la risposta che in tanti, sia grandi che piccini, spesso danno con gli occhi un po’ trasognati, immaginandosi come degli eroi e pregustando la velocità dell’azione al suono della sirena: “Il pompiere!”.

Ecco che giovedì scorso, il 10 di giugno, nella cornice bellissima di Pianchiosso, al Progetto di Educazione in Natura “Gemme in libertà”, alternativo alla scuola dell’infanzia, 4 coraggiosi volontari dell’Antincendio Boschivo di Garessio sono sopraggiunti a sirene spiegate a bordo del fuoristrada e del camioncino verde.

I bambini e le bambine, tra i due anni e mezzo e i cinque anni, hanno avuto reazioni diverse: chi battendo le mani si è subito avvicinato ai 4 uomini in divisa arancione, chi ha preso per mano le accompagnatrici per andare incontro alla sorpresa sentendosi sostenuto e chi, un po’ intimidito, è rimasto dapprima in disparte a guardare con le mani in mano...

I due potenti mezzi erano stati parcheggiati in un prato vicino, dove i volontari dell’A.I.B di Garessio e di Chiusa Pesio avevano anche predisposto un’attività per aiutare bimbe e bimbi a comprendere il tipo di intervento che loro possono doversi trovare a fare.

Un grande pannello di legno illustrato con gli animali e gli alberi del bosco ed un foro centrale posto in alto, presentava due possibilità: attraverso alcuni intagli si potevano scorgere le fiamme rosse lambire il cielo, gli alberi, i campi, le tane degli animali ma, se si compiva una certa operazione, ecco che il rosso del fuoco scompariva ed il verde rassicurante del bosco tornava a riempire tutto il pannello. Ma quindi, se si vede del fumo salire da un bosco, o si scorgono delle fiamme avanzare tra gli alberi e i campi, cosa bisogna fare?

Occorre comporre il numero 112 e chiedere dell’Anti Incendio Boschivo perché gli uomini volontari, appositamente formati con una preparazione teorica e pratica in aula e sul campo, arrivino con la furgonetta munita di cisterna e lungo tubo di gomma terminante con una pistola ad alta pressione. I piccoli e le piccole, aiutati dalle accompagnatrici, hanno imbracciato la pistola, preso la mira e, schiacciando il grilletto, fatto partire un getto d’acqua in direzione del foro centrale in alto sul pannello. Se la quantità d’acqua direzionata in quel punto, e che si raccoglieva in un secchio sottostante, era sufficiente, il suo peso faceva abbassare una parte del pannello checopriva le fiamme rosso fuoco, facendo tornare il verde a ricoprire tutti gli alberi e gli animali del bosco, tratti in salvo!