AIDO festeggia l'ennesima medaglia d'oro dell'ASD Twirling Carrù

Si è conclusa a Busto Arsizio con la serie A una stagione al fulmicotone vista la potenza e la capacità sportiva espressa in campo nelle varie prove agonistiche dalle atlete dell'ASD Twirling Carrù che nell'ultima prova di campionato mettono a segno un meritato, ma altresì prestigioso risultato.

Il Team Junior formato da Gaia Chiera, Francesca Gabutti, Francesca Lasagna, Anna Manfredi, Valentina Massimino, Egle Meriggio, Gaia Occelli e Giulia Tomatis conquista l'ennesimo titolo italiano con la medaglia d'oro di specialità.



Una stagione strepitosa: mai come in questa occasione è evidente che AIDO Piemonte è autentico portafortuna visto che chi raccoglie l'invito d'indossare i colori della vita porta a casa risultati altisonanti...il calcio, il basket, il ciclismo, l'hockey su prato ed ora il twirling. Cos'altro aggiungere se non l'aver vissuto una stagione sportiva fantastica" - dice Gianfranco Vergnano, uomo di sport delegato da AIDO Piemonte alle sinergie societarie - "Se continuiamo così dovremo cambiare sede visto che i trofei e le maglie iridate non trovano più spazio "in casa AIDO" - esterna con un sorriso il Presidente Regionale Valter Mione a cui fa eco il "Vicario" Fabio Arossa - "Ogni successo, ogni titolo, ogni podio, ogni inno d'Italia è un segno di speranza per chi è malato in lista d'attesa per un trapianto e se ieri festeggiavamo il Torino FH oggi è la volta dell'ASD Twirling Carrù che porta onore e merito al nostro simbolo cucito sul cuore rendendo evidente un autentico inno alla vita".