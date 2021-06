FOCUS VOLLEY MERCATO A2/F - Il punto sulle operazioni di mercato della Serie A2 di volley femminile…aspettando le 6 neopromosse!

Siamo a metà giugno, ma il mercato della serie A2 è già in fermento da tempo. Diverse le operazioni messe a segno, molte delle quali attendono solo di essere annunciate, ed altri colpi che potrebbero “esplodere” a breve.

Resta, tuttavia, l’incognita del mercato per le formazioni che nelle prossime due settimane si guadagneranno il diritto a prendere parte alla serie A2. E’ chiaro che per le 6 neopromosse della B1 non sarà un mercato facile e anche la possibilità di far schierare in campo una sola straniera di certo non renderà agevole il compito dei direttori sportivi.

Tra le società più attive si segnalano la Futura Busto Arsizio e Lpm Bam Mondovì, che proprio ieri ha annunciato l’arrivo della palleggiatrice Maria Luisa Cumino (ex Delta Trentino). Roster rinnovati anche a San Giovanni in Marignano e Macerata. Di seguito il tabellone delle operazioni di mercato…