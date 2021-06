Hockey femminile: a Bra la Final Eight di Coppa Italia

Con la Coppa Italia Femminile a Bra si chiude ufficialmente l'attività agonistica 2021.

L'H. F Lorenzoni ospita nel doppio impianto di Viale Madonna Fiori le Finali della manifestazione: in campo, oltre alla squadra locale, altre sette formazioni provenienti da tutta Italia.

Gli abbinamenti dettati dal ranking prevedono sabato 19 giugno in contemporanea dalle ore 14 il campione d'Italia 2021 Argentia di Cernusco vs Il Cus Pisa e le siciliane del Valverde vs il Ferrini di Cagliari. Alle 16 toccherà alla Lorenzoni di incrociare le mazze con le romane del Butterfly, mentre l'Amsicora sull'altro campo incontrerà il Libertas S Saba. A seguire alle ore 19 le semifinali tra le vincenti ed il giorno dopo gli incontri con partenza alle ore 10 nella finalissima per le prime posizioni.

La vincente la Coppa avrà il pass per l'Europa, cui la Lorenzoni, che ne aveva titolo, ha dovuto rinunciare causa Covid nel 2020.

La voglia di rivalsa c'è, la squadra di Gualtiero Berrino, pare motivata ed intende terminare in crescendo, anche se la formula non prevede sconti per nessuno, ma eliminazioni dirette ad ogni incontro.