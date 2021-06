Mondovì, al via “EstAtletica”: campus estivo e corsi gratuiti per tutti gli U18

Sabato 12 giugno presso la pista “Fantoni Bonino” di Mondovì si è svolta la festa di fine attività per i bambini della categorie esordienti che, in questa difficile stagione 2020/2021, sono stati maggiormente penalizzati dalle norme restrittive previste dai protocolli covid.

Nonostante tutta l’attività invernale si sia svolta all’aperto e ad intermittenza, i corsi sono stati molto partecipati e nel pomeriggio di sabato tutti i “campioncini” dei Poli di Mondovì, Carrù, Ceva e Farigliano si sono potuti divertire presso l’impianto del Beila.

Lunedì 14 è invece iniziato, con grande successo, l’ “Athletics Sport Camp 2021”, il tradizionale campus che l’Atletica Mondovì - Acqua S. Bernardo organizza ogni estate, patrocinato dal Comune di Mondovì. Questa decima edizione proseguirà fino al 6 agosto, con turni settimanali dal lunedì al venerdì. È rivolto ai ragazzi delle scuole elementari e prima media, propone di fornire un valido supporto alle famiglie e di far conoscere gli sport e l’atletica leggera al maggior numero possibile di bambini tra i 6 e gli 11 anni. Le proposte avranno come base di partenza l’atletica leggera e le sue discipline, naturalmente riviste secondo le vigenti normative anticovid, ma spazieranno anche verso altri sport grazie all’affiancamento dei partner (Beach Volley, Pallapugno e Danza/Hip Hop): il tutto svolto sempre in un clima ludico e allegro. Le attività didattiche si svolgeranno presso le aule del C.F.P. Cebano Monregalese che fornirà anche il supporto di personale qualificato, mentre i pasti verranno consumati presso l’Albergo dei Gelsi.

Questa attività si inserisce in un Progetto più ampio denominato “EstAtletica” che è stato positivamente giudicato anche dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo.

“Siamo consapevoli - commenta Enrico Priale che per l’Atletica Mondovì sta seguendo l’intero progetto – di come lo Sport possa essere un efficace strumento di ripartenza per tutti i bambini e i ragazzi, i quali, durante le settimane di lockdown, sono stati privati di una vita sociale, di relazioni reali e costretti ad un’attività motoria limitata. Per questo grazie contributo concesso dalla Fondazione CRC abbiamo istituito corsi gratuiti per tentare di recuperare il tempo perso: il via lunedì 14 giugno quando lo staff tecnico dell’Atletica Mondovì - Acqua S. Bernardo, sarà a disposizione a tutti gli interessati”

Per maggiori informazioni su tutte le proposte sportive è possibile consultare il sito www.atleticamondovi.net e la pagina facebook. Recapiti segreteria@atleticamondovi.net oppure 0174.33.92.55