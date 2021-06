Serie D (A): penultima giornata, Bra-Sestri Levante e Gozzano-Fossano nel turno infrasettimanale

Ultimi scampoli di campionato nel girone A di Serie D: mercoledì pomeriggio è in programma la 37^ (penultima) giornata.

Obiettivo secondo posto per il Bra che riceve il Sestri Levante mentre il Fossano, a +2 sulla zona retrocessione, fa visita al Gozzano già promosso in Serie C. A Saluzzo arriva l'Imperia.

Fischio d'inizio alle ore 16

PARTITE E DESIGNAZIONI ARBITRALI

Bra-Sestri Levante

Arconatese-Casale

Borgosesia-Caronnese

Chieri-Varese

Castellanzese-Folgore Caratese

Gozzano-Fossano

Derthona-Pont Donnaz

Lavagnese-Vado

Legnano-Sanremese

Saluzzo-Imperia

CLASSIFICA

Gozzano 75, Bra, Castellanzese 68, Pont D 67, Sanremese 62, Legnano 60, Sestri L 59, Folgore C 57, Caronnese, Lavagnese 50, Casale 47, Imperia 45, Chieri 44, Derthona, Arconatese 41, Varese 39, Saluzzo 33, Fossano 29, Borgosesia 27, Vado 25