Twirling Carrù: titolo nazionale per il Team Junior!

Ancora un titolo nazionale per il Twirling Carrù che con il suo Team Junior composto da Gaia Chiera, Egle Meriggio, Francesca Gabutti, Valentina Massimino, Francesca Lasagna, Giulia Tomatis, Anna Manfredi, Gaia Occelli conquista il titolo di categoria.

La due giorni di gara presso il palazzetto dello sport di Busto Arsizio ha visto conquistare la società carrucese portacolori aido anche una medaglia d’argento con il duo junior formato da Francesca Lasagna e Valentina Massimino e un quarto posto per il duo senior Chiara Marengo e Anastacia Vietto.

Ottimo esordio in Serie A per Sofia Stralla che termina all’ottavo posto nella classifica generale mentre Giulia Bertotto, nella categoria senior, si classifica al dodicesimo posto con un’esecuzione a zero cadute.

“Siamo veramente felici per questo risultato che riconferma il team campione” racconta Maria Elena Occelli, dirigente della società.

“È stato un anno difficile per tutti e il fatto di aver mantenuto il novanta per cento delle atlete tesserate unito ai grandi risultati raggiunti ci gratifica e ci da la forza per continuare a lavorare sodo. Siamo soddisfatti di quanto ogni nostra atleta scesa in campo è riuscita a dimostrare in termini di prestazione al di là dei risultati. Un ringraziamento speciale va ai nostri tecnici Eleonora Viglione, Giulia Filippi, Elisa Ferreri, Carol Curti e Simona Mancini per il grandissimo lavoro svolto fuori e dentro il campo di gara."