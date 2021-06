Volley maschile: Cuneo U17 a testa alta contro Genova e Milano

I campioni del Piemonte Under 17 maschile hanno ospitato nel weekend il triangolare interregionale per l’accesso alle Finali Nazionali di categoria. I ragazzi della BAM Mercatò Cuneo, allenati da Francesco Revelli e Paolo Alivesi, si sono confrontati prima con i liguri della Colombo Genova, squadra che oltre al campionato giovanile U17 disputa la serie C regionale, e successivamente con la terza forza lombarda, la Pallavolo Milano Vittorio Veneto, anch’essi con doppio impegno stagionale: U17 e serie D.

I cuneesi da padroni di casa hanno aperto la Finale Interregionale con la prima gara del sabato pomeriggio contro i genovesi, un match dove tatticamente i biancoblù hanno dimostrato d’aver fatto un grande salto di qualità per la categoria. Tuttavia, il bagaglio d’esperienza acquisito sul campo dai liguri ha fatto la differenza, anche nel terzo set dove Cuneo ha messo sotto pressione Genova, a chiudere è stata la compagine di coach Bottaro con un 3-0, aggiudicandosi il terzo turno con i lombardi.

Gara 2 ha visto quindi i cuneesi opposti ai milanesi in una partita mai in discussione; Cuneo ha fin da subito preso in mano le redini del gioco, i ragazzi di coach Spacca son risultati un po’ fallosi in attacco e in battuta, mentre i biancoblù precisi e ordinati, con cambiopalla sempre efficace e una buonissima correlazione muro/difesa. Ballari firma l’ultimo punto con un ace al servizio, che assegna il 3-0 ai cuneesi. Si chiude così la stagione Under 17 per il Cuneo Volley, dopo un anno decisamente complicato a causa dell’emergenza sanitaria, che ha visto continui stop e ripartenze a singhiozzo. Nonostante ciò i ragazzi di Revelli e Alivesi hanno dimostrato di aver fatto un grande salto qualitativo in questa stagione, andando a vincere il Titolo Regionale contro compagini che già disputano campionati di categoria oltre a quelli giovanili, battendo la terza forza lombarda alle Finali Interregionali, uscendo sconfitti solo contro degli avversari di serie C.

Al termine di questa stagione e di questo triangolare interregionale, ecco il punto di coach Francesco Revelli: «Siamo molto orgogliosi di questo gruppo, il lavoro in palestra è stato tanto e i ragazzi hanno dimostrato che se fatto bene, con costanza e determinazione, ripaga sempre. La crescita della squadra è stata esponenziale, sia tatticamente che tecnicamente. La soddisfazione più grande è data dal fatto di aver battuto squadre con maggior esperienza e aver acquisito un gioco di alto livello. Abbiamo insegnato loro nuovi principi tattici che hanno rapidamente recepito e messo in pratica. Tutto il resto è questione di pratica contro avversari più esperti in campionati regionali, che vanno a colmare l’upgrade di un atleta e della squadra».

Gara 1 (12/06/2021) – Under 17 maschile BAM Mercatò Cuneo – Colombo Genova 0-3 (17-25/20-25/22-25)

Lo starting six di Cuneo: Bisotto palleggio, Bertolino opposto, Chiaramello e Brugiafreddo centro, Agapitos e Costanzo (K) schiacciatori; Quintani (L).

Banca Alpi Marittime Mercatò Rossa: Bisotto 1, Bertolino 18, Chiaramello 1, Brugiafreddo 3, Agapitos 10, Costanzo; Quintani (L); Marino, Armando 1, Macario 1, Bonis (L). N.e. Ballari, Cavallotti, Coppa.

Gara 2 (13/06/2021) – Under 17 maschile BAM Mercatò Cuneo Rossa – Pallavolo Milano Vittorio Veneto 3-0 (25-21/25-13/25-19)

Lo starting six di Cuneo: Bisotto palleggio, Bertolino opposto, Chiaramello e Macario centro, Agapitos e Armando schiacciatori; Bonis (L). Banca Alpi Marittime Mercatò Rossa: Bisotto, Bertolino, Chiaramello, Macario, Agapitos, Armando; Bonis (L); Marino, Cavallotti, Ballari, Costanzo, Brugiafreddo, Coppa. N.e. Quintani (L).

Banca Alpi Marittime Mercatò Rossa: Nicola Agapitos, Tommaso Armando, Iacopo Ballari, Simone Bertolino, Stefano Bisotto, Fabio Bonis, Zaccaria Brugiafreddo, Luca Cavallotti, Tommaso Chiaramello, Alessandro Coppa, Samuele Costanzo (K), Filippo Macario, Andrea Marino, Samuele Quintani. All.: Francesco RevelliII All.: Paolo Alivesi