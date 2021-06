Le eccellenze braidesi protagoniste a Cannes

Bra ha fatto venire l’acquolina ai francesi. Lo scorso fine settimana, infatti, Città della Zizzola è stata protagonista di una due giorni di degustazioni organizzata dalla Camera di Commercio Italiana di Nizza in occasione del weekend di porte aperte al Motor Village di Cannes, insieme a Confcommercio Ascom Bra e l'Azienda il catering il Melograno.

Ad accogliere i visitatori francesi in visita allo show room del gruppo automobilistico italiano c’era un ricco stand della Città di Bra che ha permesso loro di gustare alcune delle eccellenze nostrane: la salsiccia cruda del Consorzio di Tutela e Promozione, i formaggi del Consorzio Bra D.O.P., i grissini del Consorzio Pane di Bra e per finire un gelato alla nocciola di Gelateria I.G.P. Il tutto accompagnato da un buon bicchiere di vino Roero Arneis di Cantine Ascheri. Ma oltre che “prendere per la gola” i cugini transalpini, gli inviati braidesi si sono impegnati a promuovere un territorio che offre grandi bellezze architettoniche, panorami mozzafiato, attività outdoor e un ricchissimo programma di iniziative culturali per l’estate che annovera musica, teatro, libri e tanto divertimento.

“E’ stata un’occasione importante per far conoscere a cittadini della Costa Azzurra quanto di buono ha da offrire Bra”, commenta il vicesindaco con delega al turismo Biagio Conterno, che nell’occasione è stato anche protagonista di un’intervista radiofonica mandata in onda da Radio Nizza. “Sicuramente la nostra tradizione culinaria è un’eccellente base di partenza, ma ci siamo adoperati per presentare un’ampia offerta di attività e appuntamenti in grado di ingolosire i turisti stranieri. La loro presenza è ancora più rilevante in questo momento di ripartenza”.