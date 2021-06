Dal 22 giugno scattano ZTL e Area Pedonale a Mondovì Piazza

La Zona traffico limitato riguarderà via Carassone (tratto compreso tra piazza Maggiore e vicolo Vivalda), via Gallo, via Vitozzi, via Pozzo, via delle Scuole, via Grassi di Santa Cristina (tratto compreso tra via delle Scuole e la funicolare), tutti i giorni feriali dalle 19:45 alle 5 del giorno successivo, e tutti i giorni festivi

L'APU in piazza Maggiore, parte soprana e sottana, sarà in vigore tutti i giorni feriali dalle 19:45 alle 5 del giorno successivo, e tutti i giorni festivi dalle 13 alle 5 del giorno successivo, consentendo, in detti orari, il transito veicolare

solamente davanti all’Antico Palazzo di Città per i veicoli provenienti da via Vico e davanti la Chiesa della Missione.

Viene istituito inoltre il divieto di fermata in tutti gli stalli di sosta esistenti in piazza Maggiore negli orari di ZTL e APU. Confermata la sosta serale e notturna dei residenti del rione Piazza nelle seguenti aree: via delle Scuole, via Grassi di Santa Cristina, tratto compreso tra via delle Scuole e ponte della Funicolare, compresa l’area delle ex Magistrali e i 9 stalli realizzati in via Grassi di Santa Cristina – tratto compreso tra vicolo Bellone e l’accesso al cortile del Palazzo di Giustizia, dalle ore 19.45 alle 7 del giorno successivo nei giorni feriali e dalle 13 alle 7 del giorno successivo nei giorni festivi.

La ZTL e l'APU saranno in vigore dal 22 giugno al 12 settembre, quando la funicolare si fermerà per i lavori in programma per la manutenzione straordinaria dell’impianto.