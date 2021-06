Saluzzo, domani il via a C’è fermento up town 2021

Al via "C’è Fermento up town" la nuova edizione dopo un anno di stop per Covid. La rassegna delle birre artigianali, cambia pelle si immerge nel territorio, da domani 17 giugno tra Saluzzo Alta e i Castelli di Manta e Lagnasco, fino al 20 giugno.

4 giorni con eventi di rilievo culturale, viaggi nel gusto e laboratori, incontrando l’arte di Start/Storia Arte Saluzzo e le proposte firmate “Da Castello a Castello” tra cui i due laboratori del gusto da non perdere, nei manieri della Manta e di Lagnasco.

Come partire con il piede giusto? Da Visit Saluzzo: Porta di Valle: in navetta, e-bike o a piedi si arriva nella Città Alta. Al Tastè Bistrot si può decidere dove andare: verso l’ex Convento delle Orsoline, a pochi passi, o oltre, verso Casa Cavassa, o ancora verso la Castiglia.

Una novità è il gemellaggio con i locali saluzzesi che proporranno importanti abbinamenti cibo/birra artigianale. Sono: La Drancia - Birrificio del Forte (Lu), Pizzeria il trio - Grado Plato (To), Ristorante La Castellana – Maltus Faber (Ge), Manhattan - Castagnero (To), Caffè Principe - Ofelia (VI), Palazzo 28 - Birra Fre (Cn), Montmatre - Croce di malto (No), TurnOver - Canediguerra (Al), Caffè Dublino - Birrificio Pinerolese (To), Bar Beppe - Nadir (Im), Livia il gelato naturale - Kauss, Taverna San Martino- Mastino (Vr), Piccolo Bistrot - La Piazza (To), Mixology- Argo (Pr), Tastè Bistrot - Kauss (Cn), San Giovanni Resort, La Castellana - Maltus Faber.

Per info: www.fondazionebertoni.it – segreteria@fondazionebertoni.it. Info www.cefermento.it Prenotazioni www.prenotazionifondazionebertoni.it Tel. 0175/43527 – 346/9499587.

IL PROGRAMMA

Giovedì 17 giugno: ore 19. Laboratorio del Gusto nel Castello di Lagnasco, in collaborazione con la Condotta Slow Food

Venerdì 18 giugno: ore 19 Degustazione delle Italian Grape Ale e visita del Castello della Manta in collaborazione con il FAI.

Sabato 19 giugno: ore 16 avvio dei percorsi in città che chiuderanno alle 21.

Domenica 20 giugno: ore 11 avvio percorsi in città con chiusura alle 18.

LABORATORI DEL GUSTO

Giovedì 17 giugno - Laboratorio del Gusto nel Castello di Lagnasco e venerdì 18 giugno ( ore 19) Laboratorio del Gusto nel Castello della Manta

DEGUSTAZIONI GUIDATE Giovedì 17 giugno Castello di Lagnasco: alle 19 Le eccellenze del territorio incontrano le storiche birre di C’è Fermento. Appuntamento condotto da Luca Giaccone (curatore Guida alle birre d’Italia), in collaborazione con la Condotta Slow Food. Birrifici in degustazione: Birrificio del Forte, Croce di Malto, Canediguerra, Maltus Faber, Ofelia. Da gustare: i formaggi del caseificio Francesco Rabbia e il Prosciutto crudo di Cuneo di Carni Dock.

Dalle ore 18 visita guidata al GIARDINO DELLE ESSENZE Costo: 25 euro Per info: www.fondazionebertoni.it – segreteria@fondazionebertoni.it Tel. 0175/43527 – 346/9499587.

Venerdì 18 giugno: Castello della Manta, h 19.00 Scopriamo le Italian Grape Ale e la prestigiosa cornice del Castello della Manta. Le IGA rappresentano il primo stile italiano riconosciuto all’estero e sono un interessante anello di congiunzione tra il mondo delle birre e quello del vino; le racconta Guido Palazzo, ideatore del portale italiangrapeale.org.

Il Castello della Manta è una delle gemme della Granda, incluso nel programma Les Ducs des Alpes / I Duchi delle Alpi; la visita del castello è a cura del FAI. Costo: 15 euro per degustazione di tre IGA + visita guidata del castello € 9,00/pax - € 3,00/se iscritti FAI FAI – CASTELLO DELLA MANTA Orari Visite: 19 – 21 circa Partecipanti: max 30/35 su due turni da 15/18 pax/turno Costo: € 9,00/pax - € 3,00/se iscritti FAI .

Saluzzo, PERCORSI IN CITTÀ

Un percorso pedonale di 350 metri (in leggera discesa…) nella città alta di Saluzzo, partendo dal cortile della Castiglia e arrivando a Casa Cavassa. Quest’anno, oltre bicchiere e gettone, sarà importante avere una buona mappa, cartacea o online https://goo.gl/maps/nDrmyiQ9jJoN5EiEA.

Si potrà degustare liberamente acquistando il kit degustazione a 5 euro con bicchiere, portabicchiere e 1 gettone. Le aziende saranno 7, Beba, Troll, Kauss, Trunasse, Granda, Antagonisti e Baladin dislocati in 4 “stazioni” nel cortile della Castiglia, nel cortile di San Giovanni, nel cortile delle Orsoline e di fronte a Casa Cavassa.

Ad ogni gettone verrà somministrata una degustazione da 15 cl. Quattro stazioni: Cortile della Castiglia (Beba e Troll) Piazzetta Chiesa San Giovanni (Kauss e Trunasse) Cortile delle Orsoline (Granda e Antagonisti) Fronte Casa Cavassa (Baladin) Per info: www.fondazionebertoni.it – segreteria@fondazionebertoni.it Tel. 0175/43527 – 346/9499587 .

Due le casse: alla Castiglia (inizio percorso), Casa Cavassa (fine percorso). Orari di mescita: sabato: dalle 16 alle 22; domenica: dalle 11 alle 18.

Le visite guidate prevedono degustazioni che andranno ad analizzare e a scoprire, uno dopo l’altro, ogni elemento che compone la bevanda più antica al mondo: acqua, malto, luppolo e lievito. Il costo dei percorsi guidati è di 15 euro che dà diritto a portabicchiere, bicchiere, 1 gettone e 1 braccialetto per gli assaggi durante la visita. sabato alle 16.30 e alle 17.30 domenica alle 11.30 e alle 16.30

Ad ogni tappa sarà presente un birraio, che all’arrivo del gruppo farà un piccolo racconto intorno ad un tema (acqua, malto, luppolo, lievito).

GETTONI E BICCHIERI 10 euro (con braccialetto) - incluso nel prezzo 1 bicchiere e 4 gettoni 5 euro - bicchiere + un gettone 2 euro - gettone Info www.cefermento.it Prenotazioni www.prenotazionifondazionebertoni.it