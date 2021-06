Morto a 52 anni Giampaolo Mattalia, titolare gentile del Conad Margherita di Busca

Giampaolo Mattalia 52 anni è mancato stanotte nella sua abitazione di via Cesare Battisti. Lascia la moglie Wilma Rosso, insegnante nella scuola elementare di Busca ed i tre figli Gabriele 19 anni, Giacomo 17 e Giovanni 8.

Ad inizio febbraio di quest’anno era mancato il papà Livio, 80 anni, dopo una breve malattia.

La famiglia è stata colpita in questi mesi da altri due lutti: era mancato lo zio materno don Adriano Calandri parroco di Occa di Envie, e lo zio paterno Roberto di Tarantasca. Giampaolo era il titolare del negozio Conad Margherita aperto quasi cinquant’anni fa in centro Busca, un’attività familiare portata avanti con i genitori Bruna e Livio, la sorella Simona e in quest’ultimo anno il fratello Andrea.

Componente del direttivo di Assoimprese Busca è stato con Duilio Raspini e Paolo Robasto tra i fondatori ed organizzatori del Mercatino di Natale e soprattutto della Fiera di Maggio che quest’anno alla sua decima edizione si terrà nel mese di luglio a causa del covid.

“Siamo nati ad appena due mesi di distanza ed abbiamo percorso insieme tutte le tappe della nostra vita dall’infanzia ad oggi. Giampaolo per me è stato come un fratello, una spalla fondamentale e un grande esempio di altruismo e generosità. Mancherà la sua presenza e la nostra profonda amicizia”. Il funerale sarà celebrato venerdi alle ore 10 nella Parrocchia Maria Vergine Assunta, il rosario giovedì sera alle 20.30