Flirtare online, tra complimenti e attesa dell'intimità: le principali regole del dating over 40

La fascia degli over 40 è una delle più attive sui siti di incontri online e anche una delle più soddisfatte di questo nuovo mezzo. Vediamo allora quali sono i vantaggi del flirtare online e alcuni consigli per farlo al meglio.

• Flirtare online fa bene alla salute

L'amore come medicina fisica e psicologica? Secondo la scienza è proprio così, e lo è non solo dal vivo ma anche via chat. Avresti mai detto che conoscere persone nuove su maturesforfuck facesse bene alla salute? Eppure, sembra che sia proprio vero: flirtare online può dare benefici per il benessere globale della persona simili a quelli dati dalla seduzione offline.

In particolare tra i benefici fisici segnaliamo un aumento degli ormoni legati al benessere, come serotonina e ossitocina, che sono tipici dell'amore; tra i benefici mentali un indiscutibile aumento dell'autostima, del desiderio e della fantasia.

Tutti questi benefici raddoppiano dal momento che la chat viene abbandonata per passare all'incontro fisico con il proprio match. Flirtare regolarmente aumenta il benessere della persona.

• Inizia e gestisci la conversazione online

Dopo un lunghissimo anno e mezzo segnato dalle conseguenze psichiche del Covid , gli over 40 manifestano l'esigenza di leggerezza e divertimento: per questo sui siti di incontri cercano conversazioni allegre e piccanti che possano alleggerire le loro serate. Il consiglio che vogliamo dare è di non mettere censure preventive ai temi che si vogliono proporre, anche quando si ha voglia di chiacchierare su temi "da adulti" e di lasciarsi andare all'immaginazione. Il nuovo trend mostra che nello scorso anno e mezzo il numero di chat aperte sui portali di incontri è aumentato, così come sono aumentate la durata e la frequenza dei messaggi, e questo è senz'altro un segnale positivo: più si vive l'incontro con leggerezza più la rottura con la quotidianità sarà forte.

• Trova tre cose che ti piacciono di lui/lei

I complimenti sono fondamentali per stabilire intimità, naturalmente quando sono sinceri e "unici". Guardando il suo profilo o leggendo le sue parole, cerca di pensare a tre cose che trovi particolarmente interessanti nel tuo match e trova il modo di dirgliele! Che si tratti di dettagli fisici o di un modo di parlare particolarmente coinvolgente, esprimere il tuo gradimento ti darà sicuramente dei punti in più e farà sentire l'altra persona a suo agio. Accertati che i tuoi complimenti non sembrino generici o adattabili a tutti, ma che siano davvero unici.

• Sii spontaneo, prova cose nuove

La maggior parte dei single over 40 è in cerca di incontri occasionali. Caduti tutti i tabù legati alla libertà del comportamento sessuale, l'idea di seguire spontaneamente i propri istinti provando esperienze libere e nuove contagia sempre di più gli uomini e le donne. Purché si prendano le dovute precauzioni legate alla salute, questo comportamento può essere decisamente positivo e illuminante per le persone mature che vogliano uscire dalla routine prendendosi cura di se stessi e ampliando i propri orizzonti. Perciò, se senti di voler provare il free sex, sappi che non sei il solo e che anche sui siti di incontri potresti trovare partner sulla stessa linea.

In conclusione, il dating online sembra avere per gli ultraquarantenni una grande quantità di benefici legati soprattutto all'autostima e all'allargamento degli orizzonti sociali, in particolar modo in un periodo in cui ancora la società sta vivendo gli strascichi della Pandemia con la sua capacità di isolare le persone le une dalle altre. Conoscere persone online significa rompere la barriera della solitudine e anche dei tabù comportamentali della propria cerca sociale, rilassandosi e divertendosi attraverso chat e incontri dal vivo.