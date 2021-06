A Mango il secondo appuntamento con il “Mercatino nella Terra del Moscato”

Domenica 20 giugno a Mango si ripete il “Mercatino nella Terra del Moscato”. A partire dalle ore 10 in piazza XX Settembre e presso l’antico castello tornerà l’esposizione di bancarelle con prodotti dell’antiquariato e dell’artigianato.

Il Punto Ristoro offrirà piatti della tradizione: carne cruda, lingua in salsa e il dolce Tiramisù proposti dalla Pro Loco di Mango, e gli agnolotti burro e salvia a cura del Gruppo Alpini. Il tutto innaffiato dai vini delle cantine di Mango: Ca ed Curen, De Giorgis, Terrabianca, Federico Ferrero e Tintero. Il Punto Birra proporrà invece le birre artigianali di Cita Biunda di Neive.

Ci sarà quindi nuovamente la possibilità di mangiare all'aperto, direttamente in piazza, previa prenotazione tavoli fino a esaurimento posti a sedere; oppure si possono ordinare i piatti e le bevande per l'asporto.

A partire dalle ore 11, presso i locali dell’ex-asilo, si svolgeranno giochi per i bambini e racconti di favole in compagnia dei volontari dell'associazione culturale Manganum che, alle ore 16, accompagneranno i visitatori in una camminata panoramica tra i sentieri della “Gnomovia”: un percorso ricco di storie e avventure tutte da raccontare e da vivere, adatto ad ogni età.

L' evento si svolgerà nel rispetto delle attuali norme anti-Covid.

Info e prenotazioni: tel. 393.7241680. Info bancarelle ed esposizioni: tel. 348.3167773.