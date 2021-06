Barge ospita per la prima volta la rassegna musicale "Oltre il Confine Voci e Volti"

Barge ospita quest’anno per la prima volta un appuntamento della rassegna musicale Oltre il Confine Voci e Volti alla sua settima edizione. Dichiara il direttore artistico Parigini: “In questi anni con la MoM, Multietnic Orchestra di Moncalieri, si sono alternati in scena artisti da tutto il mondo ma con un unico linguaggio comune: la musica e il compito di portarci in giro per il mondo.

Quest’anno la formula della rassegna è leggermente cambiata. Il periodo che stiamo vivendo ci ha costretti a rivedere tutte le modalità attuate negli anni passati, dove incontrare centinaia di persone era usuale, diretto, facile. Abbiamo percepito l'urgenza di gestire nuovi spazi per la cultura e dunque abbiamo realizzato on line un canale YouTube dedicato a Oltre il Confine, con tanti musicisti con cui parlare della loro vita, dei loro strumenti, dei loro progetti comuni. Ogni incontro è dedicato ad un musicista rappresentante di un Paese, di una regione, di un genere ed una tradizione musicale. I video pubblicati a cadenza bisettimanale sono supportati da un format interattivo che offre la possibilità di scrivere direttamente e personalmente agli artisti. Tutti i musicisti presenteranno il loro strumento musicale, il metodo di costruzione, la sua storia, le pratiche di studio: un saggio di laboratorio strumentale.

A questa fase “virtuale” seguirà lo spettacolo dal vivo con un repertorio che va dall’Africa al sud America passando dal bacino del Mediterraneo, per ascoltare una narrazione globale con tutti i musicisti presenti e con la partecipazione attiva del pubblico e di tutti i follower che hanno seguito e partecipato attivamente alla programmazione on line, in un momento dove finalmente le barriere fisiche del virtuale saranno superate. La rassegna si rinnova nel rispetto della continuità in un momento così critico, fra innovazione e competenza, dove la musica disponendo di un linguaggio unico, supera ogni barriera culturale e la narrazione del passato, del presente, del futuro diventa antidoto al distanziamento sociale.

La MOM - Orchestra Multietnica di Moncalieri

La MoM in concerto sono suoni, colori e linguaggi da tutto il mondo, facendo compiere un viaggio dal jazz alla classica, al folk alle antiche melodie. Il suo repertorio trae linfa dai racconti dell’Africa, Perù, Brasile, Turchia, Valli Occitane e bacino del Mediterraneo. Le note della MoM accolgono l'ascoltatore come un compagno da portare con sé, dalle Ande al Mediterraneo accogliendo più apporti multiculturali possibili. L'idea che ha dato vita all'Orchestra percepisce la musica come realtà profonda e globale, arte al servizio della società, e si declina come un laboratorio diffuso di conoscenza, scambio e crescita interculturale e musicale. Un percorso di educazione all’ascolto attivo che dalla musica trae l’occasione per affrontare il tema dell’intercultura e far comprendere come l’arte possa diventare un potente veicolo di integrazione sociale, oltre che linguaggio locale e universale.

La MoM quest’anno è composta da Valeria Quarta alla voce e percussioni, Veronica Perego contrabbasso e tromba, Umberto Galante clarinetto e voce, Oreste Forestieri mandole e flauti nativi, Gilson Silveira percussioni, Gian Giacomo Parigini orchestrazioni e chitarre. Ospiti della rassegna Antonella Rocca voce e pianoforte, Francesco Brancato percussioni, Magatte Dieng percussioni, Norina Liccardo voce e fisarmonica, Valter Carle tromba.

IL CALENDARIO

25 giugno - Parco delle Vallere - Corso Trieste, 98, 10024 Moncalieri TO

1 luglio - Piazza Michele Ghio, 2, 10060 None TO

2 luglio - Piazza Santa Rita da Cascia, 10136 Torino TO

3 luglio - Corso Pastrengo, 51, 10093 Collegno TO a Collegno

10 luglio - Viale Belvedere, 22, 10051 Avigliana TO

15 luglio - Via Cumiana 15, 10141 – TORINO

17 luglio - Ex Officine Ferroviarie Via Assarti, 12032 Barge CN

23 luglio - Parco delle Vallere - Corso Trieste, 98, 10024 Moncalieri TO

Tutti gli incontri laboratorio inizieranno alle 18 previa prenotazione per poi essere seguiti dal concerto alle ore 21, sempre gratuitamente.